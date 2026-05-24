Από το Σεπτέμβρη του 2025 είχα εκτιμήσει ότι στις Βουλευτικές Εκλογές που θα ακολουθούσαν, θα είχαμε ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Σήμερα την ημέρα των Εκλογών, θεωρώ ότι όλοι αναμένουμε αυτό να επικυρωθεί και στην κάλπη. Σε ποιο βαθμό, ποια σειρά και ποιά ακριβώς ανακατανομή ισχύος θα γνωρίζουμε απόψε. Έχουν προβληθεί κατ΄ επανάληψη οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν την εξέλιξη. Έχουν αναλυθεί οι παράγοντες οι οποίοι συνέθεσαν το νέο σκηνικό. Έχουν ακουστεί και γραφτεί διάφορες απόψεις, για το αν η εξέλιξη των πραγμάτων, θα είναι θετική ή όχι. Απόψεις υπερ και εναντίον της αναμενόμενης ανατροπής στην πολιτική και κομματική τάξη πραγμάτων. Έχουν κατανεμηθεί ευθύνες για τις εξελίξεις σε πολλούς. Δίκαια ή άδικα, έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση, το αποτέλεσμα της οποίας έχει οδηγήσει στο πρωτοφανές γεγονός, σήμερα να διεκδικούν ψήφο για είσοδο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δεκαεννιά (19) Κομματικοί Σχηματισμοί συν εννιά (9) ανεξάρτητοι υποψήφιοι, το όλον 753 (!) άτομα.

Ενδεικτικό κατά τη γνώμη μου της ανάγκης για νέα τάξη πραγμάτων στο πολιτικό και κομματικό σύστημα. Μια νέα τάξη πραγμάτων η οποία δεν θα επέλθει απλώς με την αλλαγή στο ισοζύγιο δυνάμεων και την αλλαγή προσώπων. Η λογική άλλη πρέπει να είναι. Η ψήφος να οδηγήσει σε ανασυγκρότηση όλων εκείνων των στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για να αναζωογονηθεί το πολιτικό και κομματικό σύστημα. Ποια κόμματα, ποια άτομα, είναι τα κατάλληλα γι΄ αυτό τον σκοπό, αυτό θα το κρίνει ο πολίτης.

Σίγουρα είναι η μέρα και ώρα του ψηφοφόρου, του πολίτη του λαού!! Σήμερα αυτός αποφασίζει με τη ψήφο του ποιους εμπιστεύεται για να βελτιωθεί και ανασυνταχθεί το πολιτικό και κομματικό σύστημα. Το σύστημα δηλαδή το οποίο διοικεί την Πολιτεία. Είναι δική του η απόφαση αν θα ανανεώσει τη ψήφο εμπιστοσύνης του σε υφιστάμενα σχήματα και πρόσωπα ή αν θα ενισχύσει νέα σχήματα και πρόσωπα ή αν θα επιλέξει και νεότερα και παλαιότερα σχήματα. Σήμερα είναι ο ίδιος που αποφασίζει ποιών σχημάτων οι θέσεις, όσον προβλήθηκαν, τον έχουν πείσει ότι θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα προς όφελος της κοινωνίας, προς όφελος της Πατρίδας. Σήμερα είναι ο ίδιος ο λαός με βάση όσα είδε και άκουσε με βάση τα βιώματα και τις εμπειρίες του, αλλά κυρίως με βάση προς τα που επιθυμεί να βαδίσει η Κύπρος, να κάνει τις επιλογές του. Η ψήφος των πολιτών θα επιλέξει το αύριο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρή και υπεύθυνη επιλογή!

Μια επιλογή η οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη ορισμένους εξαιρετικά σοβαρούς παράγοντες.

1. Κυπριακό: Αν και δεν εξαρτάται μόνο από τη δική μας θέληση η λύση του Κυπριακού, η οποία είναι ζωτική ανάγκη, είναι αποφασιστικής σημασίας, τι είναι που εμείς ως λαός θέλουμε και στοχεύουμε. Για ποιο σκοπό θα αγωνιστούμε, τι είδους λύση θέλουμε.

2. Οικονομία: Σίγουρα όλοι θέλουμε μια ισχυρή οικονομία. Αρκετά ισχυρή έτσι ώστε να μπορεί να στηρίξει τον αγώνα μας στο κυπριακό, την αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ένα καλό βιοτικό επίπεδο για τον κόσμο, την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της ζωής και της κοινωνίας και τη δικαιότερη κατανομή του Εθνικού Εισοδήματος.

3. Διεθνής θέση της χώρας: Την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων της χώρας προς όσες περισσότερες κατευθύνσεις είναι δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι Κράτος μέλος του ΟΗΕ και της Ε.Ε., χωρίς να ξεχνιούνται πανανθρώπινες αρχές και αξίες. Πρώτιστο μέλημα της ανάπτυξης των διεθνών μας σχέσεων η θωράκιση, ενίσχυση και αναβάθμιση της Πατρίδας μας, σε όλους τους τομείς, όσον και κύρια η υλοποίηση του κύριου σκοπού. Δηλαδή της απελευθέρωσης και επανένωσης της Κύπρου και του λαού μας, μέσον μιας λειτουργικής, βιώσιμης και ασφαλούς λύσης του Κυπριακού, στα πλαίσια ενός κανονικού κράτους.

4. Σχέσεις με τους τ/κ: Οι τ/κ είναι συμπατριώτες μας, όπως φυσικά και όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι αυτού του όμορφου νησιού στην ανατολική άκρη της Μεσογείου. Η Κύπρος είναι η Κοινή μας Πατρίδα Είναι υποχρεωτικό για το κοινό καλό, για το ασφαλές και ευοίωνο μέλλον των παρόντων γενεών αλλά και αυτών που ακολουθούν και όσων προηγήθηκαν να συνεννοηθούμε. Η Κύπρος μας έχει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία δημιουργούν τις θετικές προοπτικές για το μέλλον. Είναι κατορθωτό να βρούμε άκρη, στηριγμένοι σε πανανθρώπινες αρχές και αξίες, τις αρχές και αξίες του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου και τις αντίστοιχες της Ε.Ε. καθώς και τα δικά μας βιώματα και εμπειρίες.

Αξιοποιώντας ένα υλικό το οποίο έχει παραχθεί τα τελευταία πενήντα (50) και πλέον χρόνια, με γνώμονα να φτάσουμε στην πραγματική Ενότητα Λαού και Πατρίδας. Μια Πατρίδα – Ενας Λαός!

5. Ενότητα στο εσωτερικό: Η Ενότητα είναι αναγκαίος όρος επιβίωσης. Η ενότητα στο εσωτερικό μετά που αποτελεί ασπίδα απέναντι σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης του μετώπου, το οποίο απαιτείται για την υλοποίηση των βασικών στόχων του αγώνα των Κυπρίων για λύση του Κυπριακού, για πρόοδο σε όλους τους τομείς. Ενότητα φυσικά δεν σημαίνει ισοπέδωση. Διαφορετικές οικονομικές ανάγκες, ενδιαφέροντα και συμφέροντα δημιουργούν διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Αυτά με τη σειρά τους διαφορετικές πολιτικές ανάγκες και δεδομένα, άρα και πολιτικούς σχηματισμούς. Αυτό όμως δεν εμποδίζει την Ενότητα γύρω από ένα αριθμό ελάχιστου κοινού παρονομαστή μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Είναι αυτή η ανάγκη που είχε οδηγήσει στο παρελθόν, για αρκετά χρόνια να ψηφίζονται ομόφωνα ή σχεδόν ομόφωνα, σωρεία νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου.

6. Θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας: Από τη στιγμή που όλοι συμφωνούμε ότι η ύπαρξη και διεθνής αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί το ισχυρότερο εργαλείο για την επιβίωση μας, το πιο αποτελεσματικό μοχλό προώθησης λύσης του κυπριακού, τότε οφείλουμε όλοι να βοηθήσουμε στην ενίσχυση αυτού του εργαλείου, σε όλους τους τομείς, πολιτικούς, οικονομικούς, αμυντικούς, πολιτισμικούς κ.ο.κ.

7. Ενίσχυση των θεσμών, του Κράτους Δικαίου, της Διαφάνειας και Λογοδοσίας: Όλα αυτά και άλλα θα πρέπει να προωθηθούν και ενισχυθούν, χωρίς ισοπεδωτική προσέγγιση και λαϊκίστικη και ανεύθυνη ρητορική και χειρισμούς. Αυτά και άλλα στοιχεία αναγκαία για την ανάπτυξη της Κύπρου και της κυπριακής κοινωνίας, πρέπει να προάγονται με πνεύμα προοδευτικό και δημιουργικό. Λαμβάνοντας υπόψη και τη διεθνή πρακτική και εμπειρία, χωρίς όμως μιμητισμούς και αντιγραφές που δεν λαμβάνουν υπόψη τα ιστορικά διαμορφωμένα κυπριακά δεδομένα. Φυσικά ούτε η προσκόλληση σε ξεπερασμένες αντιλήψεις και τρόπο λειτουργίας βοηθούν. Το βασικό κριτήριο είναι το καινούργιο να ενσωματώνεται δημιουργικά. Χωρίς να δημιουργούνται συνθήκες διάλυσης.

Σήμερα όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά διαμορφώνουμε το νέο κομματικό σκηνικό, νέο κομματικό σύστημα και το ισοζύγιο δυνάμεων ανάμεσα στα κόμματα.