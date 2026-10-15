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ΑΠΟ το 2013 μέχρι το 2026 δεν έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το διάστημα, η χώρα μας, που βρέθηκε στον πάτο (το 2013), λόγω της κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος, σήμερα βρίσκεται μπροστά σε νέες προοπτικές και προκλήσεις. Κι αυτό προφανώς δεν μπορεί να έχει γίνει αυτόματα, από μόνο του, αλλά μετά από πολλή δουλειά. Σχεδιασμό και όραμα.



Η ΣΥΝΟΔΟΣ Forbes Cyprus Next Gen Banking & Fintech Summit, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη, με τη συμμετοχή πέραν των 250 ατόμων, ανάμεσά τους και σημαντικές προσωπικότητες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τη Μέση Ανατολή, πραγματεύτηκε σημαντικές πτυχές της οικονομίας και έδωσε μέσα από τις συζητήσεις διεξόδους. Ανέδειξε προκλήσεις που υπάρχουν ενώπιόν μας. Δόθηκε, ταυτόχρονα, το στίγμα για το τι μέλλει γενέσθαι.

Ο ΣΤΟΧΟΣ της πρώτης αυτής Συνόδου, που διοργάνωσε ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός «Ο Φιλελεύθερος», σε συνεργασία με την Capital S.A., ήταν να τεθούν όλα τα ζητήματα επί τάπητος και να συζητηθούν από όλους τους αρμόδιους φορείς. Από όλους, όσοι εμπλέκονται, στο δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό, την ακαδημαϊκή κοινότητα. Και δεν στάθηκαν οι παρουσιάσεις, οι συζητήσεις, μόνο στις διαπιστώσεις, αλλά προχώρησαν και στο διά ταύτα. Στην επόμενη ημέρα.

ΤΟ 2013 βιώσαμε την καταστροφή, την ισοπέδωση. Η χώρα βρέθηκε στον πάτο, ως αποτέλεσμα στρεβλώσεων, παθογενειών, που «εκτρέφονταν» από παρασιτικά φαινόμενα. Σήμερα η Κύπρος, χωρίς να έχει αντιμετωπίσει όλες τις στρεβλώσεις και ξεπεράσει παθογένειες, φαίνεται να έχει τις δυνατότητες και τα μέσα να διεκδικήσει ένα κομμάτι από την αγορά των νέων τεχνολογιών και μάλιστα στον τραπεζικό τομέα.

ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ από τις συζητήσεις, που έχουν γίνει κατά τη Σύνοδο, πως η χώρα μας έχει ήδη θέσει και τις βάσεις για να πετύχει αυτό τον στόχο. Έχει αναφερθεί ότι η Κύπρος έχει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε ανταγωνιστικό κέντρο χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Αυτό είναι κάτι που έγινε παραδεκτό από όλους τους παρευρισκόμενους στη Σύνοδο, αλλά προφανώς για να επιτευχθεί τούτο θα πρέπει να γίνουν πολλά. Μετά την αξιολόγηση των δυνατοτήτων, που προφανώς αυτό έχει γίνει, στο σχεδιασμό πρέπει να υιοθετήσει έναν οδικό χάρτη. Αυτό το ρόλο δεν θα μας τον παραχωρήσει κανένας.

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ του διακεκριμένου καθηγητή, του London Business School, Κώστα Μαρκίδη, ο οποίος ήταν ο κεντρικός ομιλητής της Συνόδου, είναι πως η Κύπρος πρέπει να εστιάσει σε συγκεκριμένους τομείς για επενδύσεις, να γίνει ταχύτερη, να ενισχύσει το κανονιστικό της πλαίσιο και να χαράξει μια κοινή εθνική στρατηγική, με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα