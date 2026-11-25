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Υπάρχουν στιγμές που η επίκληση της νομιμότητας δεν αποτελεί απάντηση. Αποτελεί πρόκληση. Ιδιαίτερα όταν πίσω από τις υπηρεσιακές διαδικασίες και τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις κρύβεται μια ανθρώπινη τραγωδία. Όπως ο θάνατος ενός 17χρονου κοριτσιού, που πήγε εκδρομή με τους συμμαθητές της στην Κακοπετριά και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του.

Στην προκειμένη περίπτωση, οι ιατροδικαστές, τους οποίους κάλεσε η Αστυνομία να μεταβούν στο ξενοδοχείο όπου εντοπίστηκε νεκρή η ανήλικη, δεν πήγαν ποτέ! Ζήτησαν να τους αποσταλούν φωτογραφίες της σορού και της σκηνής. Τις αξιολόγησαν εξ αποστάσεως και αποφάσισαν ότι δεν χρειαζόταν να μεταβούν επιτόπου. Αυτοψία διά φωτογραφιών, δηλαδή!

Και το Υπουργείο Υγείας; Μας ενημέρωσε ότι, σύμφωνα με την έκθεση που έλαβε, δεν παραβιάστηκε καμία πρόνοια της ισχύουσας διαδικασίας. Περιορίστηκε, απλώς, να προσθέσει, για τα μάτια του κόσμου, ότι ο ιατροδικαστής έπρεπε να επιδείξει μεγαλύτερη ευαισθησία!

Αλήθεια; Τόσο απλό είναι το θέμα; Η έλλειψη ευαισθησίας; Ή μήπως η απαξίωση της ουσίας μιας τόσο σοβαρής αποστολής; Το Υπουργείο Υγείας δεν μπορεί να συγχέει τη νομιμότητα μιας διαδικασίας με την επάρκειά της. Το γεγονός ότι μια ενέργεια ενδέχεται να καλύπτεται από τις υφιστάμενες διαδικασίες δεν σημαίνει ότι είναι και επιστημονικά ενδεδειγμένη ή ηθικά ορθή ή θεσμικά αποδεκτή. Ασφαλώς και δεν απαλλάσσει την πολιτεία από την ευθύνη να αλλάξει διαδικασίες που αποδεικνύονται ανεπαρκείς.

Δεν καλείται ο ιατροδικαστής σε ένα τέτοιο περιστατικό για να κάνει μια κοινωνική επίσκεψη. Καλείται για να συμβάλει επιστημονικά στη διερεύνηση ενός θανάτου. Ο Μάριος Ματσάκης έθεσε το ζήτημα στη σωστή του διάσταση: «Υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Έχουμε να κάνουμε με ένα παιδί, μια ανήλικη κοπελίτσα. Έχουμε να κάνουμε με τους γονείς, την οικογένεια. Πρέπει να πάει ο ιατροδικαστής, να δείξει ότι ενδιαφέρεται. Ότι θέλει να βγει η αλήθεια και τα σωστά συμπεράσματα».

Αυτό ακριβώς! Και δεν είναι μόνο ο ανθρώπινος παράγοντας. Είναι και η επιστημονική ευθύνη. Διότι η απουσία εξωτερικών κακώσεων δεν αποκλείει εγκληματική ενέργεια. Υπάρχουν τρόποι πρόκλησης θανάτου που δεν αφήνουν εμφανή τραύματα. Δηλητηρίαση, ασφυξία, χορήγηση ουσιών ή φαρμάκων. Μπορεί αυτά να είναι δυνατόν να διαπιστωθούν και από τις εξετάσεις που θα γίνουν αργότερα. Πάντοτε, όμως, στη σκηνή μπορεί να υπάρξει μια μικρή λεπτομέρεια, η οποία να είναι αρκετή να διαφωτίσει τι προηγήθηκε.

Σαφώς και στην περίπτωση της άτυχης 17χρονης δεν φαίνεται να ισχύει οτιδήποτε ύποπτο. Αλλά ακριβώς επειδή κανείς δεν γνωρίζει εκ των προτέρων τι συνέβη, η διερεύνηση πρέπει να είναι εξαντλητική. Η επιτόπια αυτοψία, όπως οι ειδικοί επιμένουν, μπορεί να αποκαλύψει στοιχεία που δεν αποτυπώνονται σε μια φωτογραφία.

Ο εμπειρότατος Ματσάκης ήταν σαφής: «Δεν γίνονται αυτοψίες διά τηλεφώνου και διά Viber». Εξήγησε, παράλληλα, ότι η εξέταση της σκηνής μπορεί κάποτε να αποδειχθεί ακόμη σημαντικότερη και από τη νεκροτομή.

Το εξοργιστικό, όμως, είναι ότι δεν πρόκειται για πρωτοφανές φαινόμενο. Εδώ και χρόνια συζητείται η πρακτική ιατροδικαστών να μην ανταποκρίνονται σε κλήσεις της Αστυνομίας για αυτοψία. Θυμίζουμε την περίπτωση του καπετάνιου Ευάγγελου Φραγκούλη που βρέθηκε νεκρός. Και τότε με φωτογραφίες έγινε η αυτοψία. Η μητέρα του πασχίζει για χρόνια να πείσει ότι πρόκειται για δολοφονία.

Δεν γνωρίζουμε αν ήταν ή αν δεν ήταν φόνος. Από την στιγμή, όμως, που δεν υπήρξε φυσική παρουσία ιατροδικαστή, επιτρέπεται να οργιάζει η καχυποψία. Άραγε, τι ακριβώς περίμενε τόσα χρόνια το Υπουργείο Υγείας για να παρέμβει; Να θρηνήσουμε ένα παιδί; Να προκύψει ακόμη ένα περιστατικό, που θα προκαλέσει πρόσκαιρη δημόσια κατακραυγή και ύστερα θα ξεχαστεί;

Η νομοθεσία και τα πρωτόκολλα δεν είναι ιερές αγελάδες, κύριοι του υπουργείου Υγείας. Αν επιτρέπουν πρακτικές που αφήνουν περιθώρια για τέτοιες αποφάσεις, τότε το Υπουργείο είχε υποχρέωση να τα αλλάξει εδώ και χρόνια. Δεν μπορεί σήμερα να κρύβεται πίσω από το επιχείρημα ότι τηρήθηκαν οι υφιστάμενες διαδικασίες. Ποιος τις διαμόρφωσε; Ποιος όφειλε να τις εκσυγχρονίσει; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν αποδεικνύονται ανεπαρκείς;

Απαράδεκτη η αντιμετώπιση, προκλητική η δικαιολογία και ακόμη πιο προκλητική η προσπάθεια να υποβαθμιστεί το ζήτημα σε μια σύσταση για περισσότερη ευαισθησία. Το ζητούμενο δεν ήταν ένας ιατροδικαστής που να συγκινηθεί περισσότερο. Ήταν ένας ιατροδικαστής στη σκηνή, με την επιστημονική του ιδιότητα και την ευθύνη που αυτή συνεπάγεται.

Το Υπουργείο Υγείας δεν είναι εκεί για να διαπιστώνει απλώς αν οι λειτουργοί του κινήθηκαν εντός των διαδικασιών. Είναι εκεί για να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες υπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο υπάρχουν: Την αναζήτηση της αλήθειας και το σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο. Ακόμη κι όταν αυτός δεν βρίσκεται πια στη ζωή.