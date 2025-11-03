Το περασμένο Σάββατο, ο υπουργός Αμύνης του Ιράκ Ταμπέτ αλ Αμπάσι αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ απηύθυναν, δια του ομολόγου του Πιτ Χέγκσεθ, αυστηρή προειδοποίηση στη Βαγδάτη σχετικά με τη δράση ένοπλων πολιτοφυλακών στο ιρακινό έδαφος, ενόψει δράσης την οποία η Ουάσινγκτον θα αναλάβει στην περιοχή. «Σύντομα θα πραγματοποιήσουμε μια επιχείρηση στην περιοχή και προειδοποιώ για την παρέμβαση των πολιτοφυλακών […] Ξέρεις πολύ καλά πώς θα αντιδράσει η παρούσα κυβέρνηση», είπε ο αμερικανός ΥΠΑΜ στον αλ Αμπάσι, σύμφωνα με τα όσα ο ίδιος ανέφερε. Περιορίστηκε δε να πει ότι η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί στη μεθόριο με τη Συρία αλλά αρνήθηκε να γίνει πιο συγκεκριμένος. Και ούτε χρειαζόταν ιδιαίτερα.

Το ζήτημα των φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή εκείνη είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο θέμα για τη Βαγδάτη. Ιδρύθηκαν και εξοπλίστηκαν ώστε να αντιμετωπιστεί ο ISIS την περίοδο της εξάπλωσής του αλλά έκτοτε παραμένουν ένα πρόβλημα καθώς ελέγχονται από την Τεχεράνη και ο ρόλος τους είναι κρίσιμος στη μεταφορά όπλων προς τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο κάτι που, όπως διαφάνηκε, δεν σταμάτησε μετά από τα συντριπτικά πλήγματα που δέχτηκε η τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ στη διάρκεια του Πολέμου.

Η αποκάλυψη ότι η Χεζμπολάχ κατάφερε να περάσει πρόσφατα τουλάχιστον 300 πυραύλους μικρής εμβέλειας από το Ιράκ και κατόπιν τη Συρία στο Λίβανο, προκάλεσε την οργή τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ισραήλ.

Η κυβέρνηση στη Βαγδάτη καλείται μέσα από ακροβασίες να αποτρέψει τη διατάραξη της πολύτιμης σχέσης της με την Ουάσινγκτον αλλά και να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει εσωτερική αποσταθεροποίηση από τους σιίτες οι οποίοι είναι το 60% – 63% του πληθυσμού του Ιράκ.

Και ο ίδιος ο αλ Αμπάσι είναι σιίτης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι σιίτες του Ιράκ είναι όργανα του καθεστώτος της Τεχεράνης. Οι σχέσεις των δύο σιιτικών πληθυσμών, παρά τη θρησκευτική συγγένεια, είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει αρχικά με ότι μιλάμε για διαφορετικές εθνότητες, για ένα δύσκολο παρελθόν αλλά και το γεγονός ότι το Ιράκ απορρίπτει το ιρανικό μοντέλο διακυβέρνησης. Δικτατορίας καλύτερα. Ενώ λοιπόν η Βαγδάτη και οι σιίτες του Ιράκ βλέπουν ως αδελφό – περίπου – έθνος το Ιράν, ο φόβος από τη μία του ελέγχου της Τεχεράνης και από την άλλη της αντίδρασης των Αμερικανών, αναγκάζει τη Βαγδάτη να είναι εξαιρετικά προσεκτική.

Τι θα μπορούσε να είναι η επιχείρηση αυτή; Θα μπορούσε να είναι μια επίθεση κατά των πολιτοφυλακών, αυτό περισσότερο ως δεδομένο θεωρείται, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω διοχέτευση οπλισμού στη Χεζμπολάχ, κάτι που επιθυμεί και η Βηρυτός η οποία γνωρίζει ότι η υπομονή της Ιερουσαλήμ στο μέχρι στιγμής οικτρά αποτυχημένο, λόγω απραξίας κυρίως, εγχείρημα του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και οι αποκαλύψεις για τις προσπάθειες ανασυγκρότησης της οργάνωσης συνιστούν απειλή, μικρότερη όμως από εκείνην που θα συνιστούσε η ενδυνάμωση και πάλι της Χεζμπολάχ εντός του Λιβάνου.

Οι ΗΠΑ, προειδοποίησαν ανοιχτά τις προάλλες το Λίβανο πως, εάν δεν τηρήσει και στην πράξη τα όσα δεσμεύτηκε ότι θα κάνει για τον αφοπλισμό της σιιτικής οργάνωσης δεν πρόκειται να κάνουν καμία κίνηση αποτροπής του Ισραήλ, ήθελε αυτό αποφασίσει να πραγματοποιήσει μια νέα χερσαία επιχείρηση για προστασία των βορείων του περιοχών, ο πληθυσμός των οποίων, ας σημειωθεί, είναι πλειοψηφικά Άραβες κατά 53.5%: χριστιανοί, μουσουλμάνοι και Δρούζοι.

Η επιχείρηση των ΗΠΑ ενδέχεται να αφορά όμως και κάποιο κτύπημα κατά του Ιράν το οποίο έχει βάλει μπρος εκ νέου όχι μόνο το πυρηνικό του πρόγραμμα αλλά και την κατασκευή νέων βαλλιστικών πυραύλων. Οι ειρωνικές δηλώσεις της ηγεσίας του καθεστώτος, εν μέσω κομπασμών ότι η Τεχεράνη ξαναρχίζει, είναι σίγουρο ότι δεν πέρασαν απαρατήρητες στην Ουάσινγκτον. Το αντίθετο μάλιστα.

Το γεγονός πως ενώ ακόμα και η Χαμάς έχει εξαναγκαστεί να λέει… θετικά πράγματα για τους Αμερικανούς, το Ιράν παραμένει η μοναδική προκλητική φωνή στην περιοχή – μαζί με τη Χεζμπολάχ η οποία όμως πέρα από βραχίονας του Ιράν είναι και εξαιρετικά αποδυναμωμένη – αυξάνει δραματικά τις πιθανότητες ενός ισχυρού χτυπήματος και κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Η εκτίμηση πάντως, στο Ιράκ, στο Ισραήλ και αλλού, είναι πως μιλάμε για άμεση εξέλιξη. Ενδεχομένως και εντός των επόμενων εικοσιτετραώρων. Επίσης ότι δεν είναι σίγουρο εάν την επίθεση θα διενεργήσουν οι ΗΠΑ μόνες, μαζί με το Ισραήλ ή το Ισραήλ μόνο του με τη στήριξη της Ουάσινγκτον.