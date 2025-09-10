Το Κύμα της Παράνομης Μετανάστευσης

Δεν είναι ακόμη πολύ αργά για να αποφευχθεί το κύμα παράνομων μεταναστών που σαρώνει την Κύπρο – και το χειρότερο, οι περισσότεροι φέρουν έναν ριζοσπαστικό ισλαμικό χαρακτήρα που εξαπλώνεται επίσης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί πρόσφυγες έχουν φτάσει στην Ευρώπη από μουσουλμανικές χώρες με ιδιαίτερα ακραία χαρακτηριστικά. Έχουν αρχίσει να εδραιώνουν τη ριζοσπαστική θρησκευτική τους ιδεολογία σε ολόκληρη την ήπειρο και να διαδίδουν τον ακραίο ισλαμικό τους τρόπο ζωής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια απότομη αύξηση της εγκληματικότητας σε όλη την Ευρώπη, την αύξηση εκδηλώσεων αντισημιτισμού κατά των Εβραίων και φυσικά, αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική παραγωγικότητα των χωρών αυτών.

Ανησυχητικές Δημογραφικές Τάσεις

Γνωρίζατε ότι το πιο συνηθισμένο όνομα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τον τελευταίο χρόνο είναι Μοχάμεντ; Επιπλέον, το όνομα Γιαχία – από τον Γιαχία Σινουάρ, τον τρομοκράτη που οργάνωσε τη φρικτή σφαγή στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 – έχει επίσης γίνει όλο και πιο διαδεδομένο.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. Οι χριστιανικές οικογένειες στην Ευρώπη έχουν κατά μέσο όρο μόνο 1-2 παιδιά, ενώ οι μουσουλμανικές οικογένειες συνήθως έχουν πολλά περισσότερα παιδιά και συχνά ασκούν πολυγαμία. Αυτό οδηγεί σε πολύ υψηλότερη φυσική πληθυσμιακή αύξηση μεταξύ των μουσουλμάνων σε σύγκριση με τους χριστιανούς.

Το αποτέλεσμα; Περισσότερα ισλαμικού τύπου σχολεία – μερικές φορές διδάσκοντας ακραίο περιεχόμενο – περισσότερα τζαμιά, λιγότερες εκκλησίες, περισσότερη εγκληματικότητα, λιγότερη τεχνολογική ανάπτυξη και περισσότερα δημόσια κονδύλια που εκτρέπονται σε οικογένειες μεταναστών που συχνά δεν παράγουν εισόδημα και αποτελούν βάρος για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η Πολιτική Τύφλωση της Ευρώπης

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν «κοιμηθεί» τα τελευταία χρόνια, και για μερικές από αυτές η κατάσταση έχει ήδη καταστεί μη αναστρέψιμη: το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Αυτό που επίσης ενθαρρύνει αυτούς τους ακραίους μετανάστες είναι, δυστυχώς, τα ακροαριστερά πολιτικά κόμματα που προωθούν τέτοιες διαδικασίες (όπως το ΑΚΕΛ). Αυτά τα κόμματα δεν έχουν καταλάβει, και ίσως ποτέ δεν θα καταλάβουν, ότι οι πολιτικές που υποστηρίζουν υπέρ των μεταναστών οδηγούν τις χώρες τους στον εξισλαμισμό και στην οικονομική κατάρρευση. Δείτε τη Γαλλία, η οποία βρίσκεται σήμερα σε βαθιά οικονομική κρίση.

Γιατί Ανησυχώ;

Στο Ισραήλ έχουμε δυστυχώς αντιμετωπίσει την ισλαμική τρομοκρατία για δεκαετίες. Η κορύφωση, φυσικά, ήρθε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν χιλιάδες τρομοκράτες από τη Γάζα (μερικοί ηλικιωμένοι με παντόφλες, άλλοι με ποδήλατα – ναι, με ποδήλατα) διέσπασαν τα σύνορα με το Ισραήλ, δολοφόνησαν, βίασαν και απήγαγαν 251 Ισραηλινούς σε υπόγειες σήραγγες της Χαμάς.

Απήγαγαν και δολοφόνησαν μωρά, γυναίκες και παιδιά – όλα στο όνομα του ριζοσπαστικού Ισλάμ, του οποίου η ιερή αποστολή είναι να καταστρέψει τον εβραϊκό λαό και στη συνέχεια να στοχεύσει τους χριστιανούς.

Αλλά ο εβραϊκός λαός υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια και έχει επιβιώσει από πολλές απόπειρες εξόντωσης. Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ναζί προσπάθησαν να μας καταστρέψουν, δολοφονώντας έξι εκατομμύρια Εβραίους. Απέτυχαν. Το 1939, ο εβραϊκός λαός δεν είχε κράτος. Σήμερα, έχουμε το Κράτος του Ισραήλ – ισχυρότερο από ποτέ: στρατιωτικά, οικονομικά, τεχνολογικά και διπλωματικά. Ο εβραϊκός λαός είναι άθραυστος, ριζωμένος σε χιλιάδες χρόνια ιστορίας, όπως υποσχέθηκε ο Θεός στους προγόνους μας Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ – ότι η Γη του Ισραήλ ανήκει στον εβραϊκό λαό.

Η Πραγματικότητα των Παλαιστινίων

Αναρωτηθείτε: Ποια είναι η ιστορία των Παλαιστινίων; Ποιος βασιλιάς είχαν ποτέ; Κανένας. Ποιο ήταν το επίσημο νόμισμά τους; Κανένα. Ποιο βραβείο Νόμπελ έχουν κερδίσει; Κανένα. Ποια τεχνολογική καινοτομία έχουν συνεισφέρει στον κόσμο; Καμία.

Έφεραν μόνο ένα πράγμα στον κόσμο: τρομοκρατία, τρομοκρατία και περισσότερη τρομοκρατία. Αυτό, φυσικά, χρηματοδοτήθηκε με δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια από το Ιράν, το Κατάρ και ακόμη και από ευρωπαϊκά κράτη που πίστευαν ότι τα χρήματα προορίζονταν για ανθρωπιστικές ανάγκες – ενώ στην πραγματικότητα πήγαιναν στη Χαμάς για όπλα, σήραγγες τρόμου (μεγαλύτερες από το μετρό της Νέας Υόρκης) και για την πολυτελή ζωή των ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ και την Τουρκία.

Η Στάση του Ισραήλ για τον Ελεύθερο Κόσμο

Στις 7 Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ βρισκόταν στο χαμηλότερο σημείο του. Αλλά η Χαμάς έκανε ένα μοιραίο λάθος – ξεκίνησε την επίθεση μόνη της, χωρίς να συντονιστεί με τη Χεζμπολάχ και το Ιράν.

Το Ισραήλ γρήγορα αντέδρασε και άρχισε να δείχνει στον κόσμο ποια είναι η ισχυρότερη χώρα στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ ξεκίνησε την εκστρατεία του για να καταστρέψει τη Χαμάς, ενώ ταυτόχρονα έπληξε σκληρά τη Χεζμπολάχ, κατέστρεψε την αεροπορία της Συρίας και χτύπησε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν σε απόσταση 1.500 χιλιομέτρων – καθώς και τις βάσεις τρόμου των Χούθι στην Υεμένη, 2.000 χιλιόμετρα μακριά.

Σήμερα το Ισραήλ πολεμά τον πόλεμο του ελεύθερου κόσμου, σχεδόν μόνο του, ενάντια σε όλες αυτές τις δυνάμεις της τρομοκρατίας. Ο ελεύθερος κόσμος πρέπει να σταθεί στο πλευρό του Ισραήλ – διαφορετικά η ριζοσπαστική ισλαμική τρομοκρατία θα βρεθεί σύντομα στην πόρτα σας.

Η Αλήθεια για τη Γάζα

Σήμερα, 48 Ισραηλινοί όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται σε υπόγειες σήραγγες της Χαμάς. Κανείς δεν γνωρίζει την κατάστασή τους. Η Χαμάς δημοσιεύει περιστασιακά εικόνες που δείχνουν τον σοβαρό υποσιτισμό τους και τις απάνθρωπες συνθήκες – συνθήκες ακατάλληλες ακόμη και για ζώα.

Και όμως, μερικοί άνθρωποι στον κόσμο εξακολουθούν να μην καταλαβαίνουν τι είναι πραγματικά η Γάζα. Η Γάζα έχει περίπου δύο εκατομμύρια κατοίκους. Δεν πρόκειται για αθώους πολίτες – είναι δύο εκατομμύρια άνθρωποι που συγκαλύπτουν εγκλήματα. Ούτε ένας Γαζαίος δεν παρέδωσε έναν όμηρο. Ούτε μία διαδήλωση κατά της Χαμάς. Ούτε μία προσπάθεια από δύο εκατομμύρια ανθρώπους να εξεγερθούν ενάντια στο δολοφονικό καθεστώς της Χαμάς.

Υπάρχουν περίπου 20.000 ένοπλοι μαχητές της Χαμάς, και υποτίθεται ότι υπάρχουν δύο εκατομμύρια Γαζαίοι. Αν πραγματικά ήθελαν αλλαγή, θα είχαν από καιρό ανατρέψει τη Χαμάς. Αλλά δεν θέλουν αλλαγή. Θέλουν ακριβώς αυτό που θέλει η Χαμάς: την καταστροφή του Ισραήλ.

Μην Πιστεύετε τα Ψέματα για τη Γάζα

Μην πιστεύετε ό,τι βλέπετε στα μέσα ενημέρωσης που βγαίνουν από τη Γάζα – όλα είναι απόλυτα ψέματα! Δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα – υπάρχει μόνο τρομοκρατία στη Γάζα. Το Ισραήλ στέλνει περισσότερη τροφή στη Γάζα από ό,τι έστελνε ακόμη και πριν από τον πόλεμο. Σας φαίνεται λογικό ότι το Ισραήλ παρέχει τροφή σε ανθρώπους με τους οποίους βρίσκεται σε πόλεμο; Είναι τόσο παράλογο όσο να λέγαμε ότι η Κύπρος πρέπει να στέλνει τρόφιμα στα τουρκοκρατούμενα βόρεια.

Αν η Χαμάς πραγματικά νοιαζόταν για τον λαό της, θα απελευθέρωνε αμέσως όλους τους Ισραηλινούς ομήρους και θα αφοπλιζόταν πλήρως. Αλλά η Χαμάς δεν νοιάζεται – κρύβεται σε νοσοκομεία, σε σπίτια πολιτών, πίσω από γυναίκες και παιδιά, γνωρίζοντας ότι το Ισραήλ δεν θα τους στοχεύσει ποτέ εσκεμμένα.

Έτσι, αν εξακολουθείτε να διαδηλώνετε υπέρ της Γάζας, καταλάβετε το ξεκάθαρα: διαδηλώνετε υπέρ της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

Μήνυμα προς την Κύπρο

Αν ανοίξετε τις πόρτες σας σε ριζοσπαστικούς ισλαμιστές μεταμφιεσμένους σε “φτωχούς πρόσφυγες” από “δοκιμαζόμενες χώρες”, θα χάσετε το όμορφο έθνος σας. Θα δείτε μια απότομη αύξηση της εγκληματικότητας και των τρομοκρατικών προσπαθειών.

Η Κύπρος είναι μια χώρα που αγαπούν οι Ισραηλινοί. Οι Ισραηλινοί επενδύουν μαζικά στην Κύπρο επειδή πιστεύουν στη δυνατή σας οικονομία. Οι Ισραηλινοί έρχονται επίσης να απολαύσουν την Κύπρο επειδή αισθάνονται σαν στο σπίτι τους – σαν οικογένεια. Το μέλλον της Κύπρου εξαρτάται από τον καθένα και την καθεμία από εσάς. Διατηρήστε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της χώρας σας. Κάντε τα πάντα για να σταματήσετε τη μαζική παράνομη μετανάστευση και αρχίστε ακόμη και να απελαύνετε τους μετανάστες που βρίσκονται ήδη εδώ.

Έχετε ήδη χάσει το βόρειο τμήμα της χώρας σας σε έναν τύραννο από την Τουρκία. Προστατέψτε ό,τι σας ανήκει ακόμη και είθε το βόρειο τμήμα της Κύπρου να επιστρέψει σύντομα υπό τον δικό σας έλεγχο.