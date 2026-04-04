Μία Ομόνοια που, κατά διαστήματα, έκανε ό,τι ήθελε την Πάφος FC, την κέρδισε για τρίτη φορά στη σεζόν και έστειλε εκκωφαντικά το μήνυμα πως παραμένει το αφεντικό στην υπόθεση τίτλος.

Μπροστάρηδες οι δύο πρώτοι σκόρερ του πρωταθλήματος, Σεμέδο και Μαέ, οι οποίοι πέτυχαν τα γκολ του σημερινού ματς, έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον Εβάντρο. Από την ηττημένη ξεχώρισε ο Γκόρτερ, ο οποίος έκανε τέσσερις δύσκολες αποκρούσεις, πλην όμως νικήθηκε δύο φορές.

Οι πράσινοι ανέβηκαν στους 65 βαθμούς και ξέφυγαν στο +9 και στο +11, αντιστοίχως, από την ΑΕΚ (56) και τον Απόλλωνα (54). Γι’ αυτό και μία ενδεχόμενη ισοπαλία στο αυριανό μεταξύ τους ματς, στο «Αλφαμέγα», ή και νίκη των γηπεδούχων, θα είναι ό,τι πρέπει για τους πρωτοπόρους. Όσο για τους γαλάζιους, έμειναν στους 52 πόντους και έχασαν την ευκαιρία να επωφεληθούν του αποτελέσματος ανάμεσα σε κυανόλευκους και κιτρινοπράσινους.

