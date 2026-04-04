Από τις 26 Μαρτίου η FIFA έχει ανοίξει την τελευταία φάση της πώλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για το Μουντιάλ. Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είχε επικριθεί για τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων, καθώς μέσω της «δυναμικής τιμολόγησης» το ποσό που χρειάζεται να καταβάλλει κάποιος για να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι είναι ακραίο.

Όπως αναφέρει το Athletic, η FIFA έχει αυξήσει τις τιμές σχεδόν σε όλα τα εισιτήρια. Για παράδειγμα το Category 1 (το πιο ακριβό) εισιτήριο για το εναρκτήριο παιχνίδι στο Αζτέκα ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική κοστίζει πλέον 2.985 δολάρια. Μάλιστα, η τιμή έχει αυξηθεί κατά 64%.

Διαβάστε περισσότερα στο GOAL.