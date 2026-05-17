Μια βόλτα στην παλιά πόλη της Λευκωσίας αρκεί για να πιάσει κανείς τον ποδοσφαιρικό παλμό των ημερών. Το όνομα του Σάββα Λιασή είναι πλέον αυτό που λένε στο… χωριό μου «talk of the town».

«Ρε Ανδρέα, πε μας εσύ που ξέρεις, ρε, που είσαι μες στα πράματα… Ήβραμεν επενδυτή όξα περιπαίζουν μας πάλε;», η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Επαναλαμβάνεται σαν να κόλλησε η βελόνα του γραμμόφωνου, από φίλους του ΑΠΟΕΛ που περιμένουν με αγωνία σαν μάννα εξ ουρανού τον άνθρωπο που θα τους βγάλει από το οικονομικό αδιέξοδο…

Περίεργοι, όμως, για την υπόθεση δεν είναι μόνο οι φίλοι των γαλαζοκίτρινων. «Ρε, μα εν που τα καλά που ήβραν επενδυτή τούτοι;», ρωτούν και οι Ομονοιάτες. Λογικό να παρακολουθούν με τη σειρά τους τις εξελίξεις, που αφορούν τον «αιώνιο» αντίπαλο.

Διαβάστε περισσότερα στο goal.