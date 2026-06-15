Η πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 επιφύλαξε μεγάλη έκπληξη, με την εθνική Ισπανίας να «σκοντάφτει» απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, το οποίο απέσπασε λευκή ισοπαλία (0-0).

Η αναμέτρηση κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό από την εντυπωσιακή παρουσία του 40χρονου τερματοφύλακα Βοζίνια, ενώ μετά τη λήξη του αγώνα ο ποδοσφαιριστής που ξεχώρισε αποχώρησε συγκινημένος από τον αγωνιστικό χώρο, δεχόμενος τις αγκαλιές των συμπαικτών του.

H πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία είχε θεωρητικά εύκολο έργο απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 όμως πάτησε την μπανανόφλουδα, με τους πρωτάρηδες σε τελική φάση να είναι εξαιρετικοί και να κρατούν την ρόχα στο μηδέν, για να πανηγυρίσουν έναν ιστορικό βαθμό στο πρώτο παιχνίδι της ιστορίας τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για το Πράσινο Ακρωτήρι ήταν ο 40χρονος τερματοφύλακάς τους Βοζίνια ο οποίος κατέβασε τα ρολά όταν χρειάστηκε, με το φινάλε της αναμέτρησης να τον βρίσκει με 7 συνολικά επεμβάσεις όπου τα αντίστοιχα xgoals των Ισπανών για τις συγκεκριμένες φάσεις ήταν 1.46.

Vozinha put on a Neuer-like performance against Spain ❌



His seven saves are the second-most by a goalkeeper aged 40 or older in a single World Cup match since 1966 😤 pic.twitter.com/LlyiqP7Ic0 — ESPN FC (@ESPNFC) June 15, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή βρήκε τους παίκτες του Πράσινου Ακρωτηρίου όχι μόνο να πανηγυρίζουν ξέφρενα μαζί με τον κόσμο τους στις εξέδρες αλλά να αποδίδουν τα εύσημα στον Βοζίνια, με τον 40χρονο πορτιέρε να πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του και να αδυνατεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του, εμφανώς συγκινημένος.

🇨🇻 7 saves for 40 year old goalkeeper Vozinha from Cabe Verde against Spain. pic.twitter.com/kQndZVbYVf June 15, 2026

sport24.gr