Ο Solberg ξεκίνησε τη χρονιά με τον πιο θεαματικό τρόπο, στην πρώτη του πλήρη σεζόν με το Rally1 πρόγραμμα της Toyota. Μετά τη νίκη του στο ντεμπούτο του στο Ράλι Εσθονίας πέρυσι, αυτή ήταν η δεύτερη νίκη σε μόλις δύο εκκινήσεις με το GR Yaris Rally1, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί ήδη ένα από τα πιο δυνατά νέα ονόματα του WRC. Από τη δεύτερη κιόλας ειδική διαδρομή το βράδυ της Πέμπτης, πήρε το προβάδισμα και δεν το άφησε ποτέ μέχρι τον τερματισμό στο Μονακό. Με αυτό τον τρόπο έγινε και ο νεότερος νικητής του Μόντε Κάρλο στη σύγχρονη εποχή.

Η φετινή έκδοση του Ράλι Μόντε Κάρλο αποδείχθηκε εξαιρετικά σκληρή, με τις διαδρομές στις Γαλλικές Άλπεις να προσφέρουν ένα πραγματικό κοκτέιλ συνθηκών: χιόνι, πάγο, βροχή και λάσπη, με ελάχιστα τμήματα στεγνής ασφάλτου. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τα λάθη παραμόνευαν σε κάθε στροφή. Παρόλα αυτά, ο Solberg έδειξε ωριμότητα και αυτοπεποίθηση, παρά το γεγονός ότι στις προηγούμενες έξι συμμετοχές του δεν είχε τερματίσει ποτέ ψηλότερα από τη 14η θέση. Χαρακτηριστικό ήταν το περιστατικό του Σαββάτου, όταν γλίστρησε εκτός δρόμου, κατάφερε όμως να επιστρέψει μέσα από ένα χωράφι και όχι μόνο να συνεχίσει, αλλά και να κερδίσει την ειδική.

Πίσω του, ο Elfyn Evans και ο Scott Martin ολοκλήρωσαν έναν εξαιρετικό αγώνα στη δεύτερη θέση, καταγράφοντας το πέμπτο τους βάθρο στο Μόντε Κάρλο σε επτά προσπάθειες. Παράλληλα, κέρδισαν την Power Stage και μάζεψαν πολύτιμους βαθμούς. Τρίτος τερμάτισε ο πολυνίκης Sebastien Ogier ο οποίος πέτυχε το 15ο βάθρο του σε 17 συμμετοχές στον αγώνα, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τη σταθερότητά του.

Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί την πρώτη πλήρη κατάληψη βάθρου από έναν κατασκευαστή στο Μόντε Κάρλο από το 2015 και την πρώτη φορά που η Toyota πετυχαίνει κάτι τέτοιο στον ιστορικό αγώνα. Για την ομάδα, το ξεκίνημα της χρονιάς δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο, με τον πρόεδρο Akio Toyoda να εκφράζει την περηφάνειά του για τη συνολική προσπάθεια σε τόσο δύσκολες συνθήκες.

Το WRC συνεχίζεται με το Ράλι Σουηδίας (12-15 Φεβρουαρίου), τον μοναδικό καθαρά χειμερινό αγώνα της χρονιάς, όπου οι ειδικές διαδρομές πάνω σε χιόνι και πάγο υπόσχονται ξανά θέαμα και υψηλές ταχύτητες.

Τελική κατάταξη

1 Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Toyota GR YARIS Rally1) 4h24m59.0s

2 Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1) +51.8s

3 Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR YARIS Rally1) +2m02.2s

4 Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) +5m59.3s

5 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) +10m29.8s

6 Léo Rossel/Guillaume Mercoiret (Citroën C3 Rally2) +12m58.4s

7 Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1) +13m05.4s

8 Roberto Daprà/Luca Guglielmetti (Škoda Fabia RS Rally2) +15m07.9s

9 Arthur Pelamourgues/Bastien Pouget (Hyundai i20 N Rally2) +18m09.4s

10 Eric Camilli/Thibault de la Haye (Škoda Fabia RS Rally2) +18m36.4s

Βαθμολογία Οδηγών

1 Oliver Solberg 30

2 Elfyn Evans 26

3 Sébastien Ogier 18

4 Adrien Fourmaux 17

5 Thierry Neuville 10

6 Léo Rossel 8

7 Takamoto Katsuta 6

8 Yohan Rossel 6

9 Roberto Daprà 4

10 Arthur Pelamourgues 2

Βαθμολογία Κατασκευαστών

1 TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team 59

2 Hyundai Shell Mobis World Rally Team 35