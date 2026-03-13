Η Κύπρος εισέρχεται για πρώτη φορά ενεργά στη δημόσια ψηφοφορία του ευρωπαϊκού θεσμού AUTOBEST, δίνοντας στους Κύπριους οδηγούς τη δυνατότητα να συμμετάσχουν άμεσα στην ανάδειξη του «Best Buy Car of Europe 2026».

Πρόκειται για μια πραγματικά επαναστατική εξέλιξη για τον θεσμό, αλλά και για το κυπριακό κοινό, καθώς για πρώτη φορά στην 25χρονη ιστορία του AUTOBEST η ψήφος των καταναλωτών αποκτά καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός AUTOBEST, που ιδρύθηκε το 2001 και αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους ανεξάρτητους οργανισμούς δημοσιογράφων αυτοκινήτου στον κόσμο. Η επιτροπή του εκπροσωπεί 32 χώρες και περισσότερους από 665 εκατομμύρια οδηγούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο θεσμός εστιάζει στην ανάδειξη του αυτοκινήτου με την καλύτερη σχέση αξίας / αγοράς, αξιολογώντας κάθε υποψήφιο μοντέλο με βάση αντικειμενικά κριτήρια όπως τιμή, τεχνολογία, κατανάλωση, πρακτικότητα και δίκτυο υποστήριξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδρυτικό μέλος του AUTOBEST είναι ο Κύπριος δημοσιογράφος αυτοκινήτου Πέτρος Σουτζιής, που πέρυσι ανέλαβε την προεδρία του Οργανισμού, σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την κυπριακή παρουσία στον διεθνή χώρο της αυτοκίνησης.

Για το 2026, το AUTOBEST εισάγει το νέο πλαίσιο «AUTOBEST Conquest», μέσω του οποίου οι καταναλωτές συμμετέχουν ενεργά στην τελική απόφαση. Η ψήφος του κοινού μετρά ισότιμα με εκείνη της δημοσιογραφικής επιτροπής, καλύπτοντας το 50% της συνολικής βαθμολογίας. Με αυτό τον τρόπο, η φωνή των καθημερινών οδηγών αποκτά για πρώτη φορά ουσιαστική βαρύτητα στο τελικό αποτέλεσμα του θεσμού.

Στον τελικό για το Best Buy Car of Europe 2026 βρίσκονται έξι μοντέλα που καλύπτουν ευρύ φάσμα της αγοράς. Πρόκειται για τα BYD Dolphin Surf, Citroën C3 Aircross, Fiat Grande Panda, Ford Puma Gen-E, MG S5 EV και Renault 4. Τα υποψήφια μοντέλα αξιολογούνται στη βάση δεκατριών κριτηρίων που αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες του Ευρωπαίου οδηγού. Η δημόσια ψηφοφορία παραμένει ανοιχτή έως τα τέλη Μαρτίου 2026 και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με τη συμμετοχή να είναι δωρεάν και ανώνυμη. Κάθε χώρα διαθέτει προκαθορισμένο αριθμό βαθμών, διασφαλίζοντας ισότιμη εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το AUTOBEST καλεί το κυπριακό κοινό να συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία, να γνωρίσει από κοντά τα υποψήφια μοντέλα και να τα οδηγήσει, ώστε η ψήφος να βασίζεται σε πραγματική εμπειρία.

To κοινό της Κύπρου μπορεί να ψηφίσει εδώ: