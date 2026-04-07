Η BMW iX3 είναι το πρώτο μοντέλο της σειράς Neue Klasse και από τη στιγμή που παρουσιάστηκε στην αγορά άρχισε να μαζεύει τίτλους και διακρίσεις. Αυτή τη φορά ανακηρύχθηκε «Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς» (World Car of the Year) για το 2026 ξεπερνώντας τους ανταγωνιστές σε όλες τις κατηγορίες συστημάτων κίνησης. Επιπλέον, η BMW iX3 απέσπασε τον τίτλο «Παγκόσμιο Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο» (World Electric Vehicle) για το 2026.

Κατά τη διάρκεια εκτεταμένων test drives, το μοντέλο εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή των 98 δημοσιογράφων από όλο τον κόσμο με τις εξαιρετικές επιδόσεις και τη δυναμική οδήγησή του, καθώς και με τα ιδιαίτερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του. Για το BMW Group, αυτό σηματοδοτεί τη δέκατη και ενδέκατη κατάκτηση τίτλου στον έγκριτο θεσμό World Car Awards. Η επιτυχία της BMW iX3 βασίζεται στην ανεξάρτητη αξιολόγηση 98 δημοσιογράφων από 33 χώρες, οι οποίοι κατέθεσαν τις λεπτομερείς εκτιμήσεις τους για τα οχήματα που συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Οι διοργανωτές των World Car Awards συγκέντρωσαν και κατέγραψαν αυτά τα στοιχεία, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για την τελική απόφαση. Η BMW iX3 άφησε πίσω της 57 ανταγωνιστές υψηλού επιπέδου και κατέκτησε τον τίτλο «World Car of the Year». Συνολικά 43 οχήματα διεκδικούσαν τον τίτλο «World Electric Vehicle».

Ως το πρώτο μοντέλο της σειράς, η BMW iX3 εγκαινιάζει μια νέα εποχή οδηγικής απόλαυσης στο δρόμο. Η εντελώς νέα σχεδιαστική γλώσσα του αμιγώς ηλεκτρικού Sports Activity Vehicle (SAV) χαρίζει μια ξεχωριστή εμφάνιση. Το εσωτερικό καθορίζεται από το νέο σύστημα infotainment BMW Panoramic iDrive, που βασίζεται στο λογισμικό BMW Operating System X και εξασφαλίζει εξαιρετική δυνατότητα ενημέρωσης και αναβάθμισης, καθώς και έλεγχο όλων των στοιχείων απεικόνισης και λειτουργίας ανάλογα με το περιβάλλον και την κατάσταση. Η BMW iX3 50 xDrive τροφοδοτείται από δύο ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν συνολικά 345 kW/469 hp και ροπή 645 Nm. Επιταχύνει από 0 έως 100 km/h σε 4,9 δευτερόλεπτα, με τελική ταχύτητα 210 km/h.

Τα World Car Awards απονέμονται κάθε χρόνο σύμφωνα με την ετυμηγορία μιας διεθνούς κριτικής επιτροπής. Τα βραβεία δημιουργήθηκαν το 2003 για να τιμήσουν εξαιρετικές καινοτομίες και νέα προϊόντα από όλο τον κόσμο. Σε διάστημα άνω των 20 ετών, έχουν καθιερωθεί σταθερά ως κορυφαία διεθνής διάκριση, παράλληλα με τα εθνικά και περιφερειακά βραβεία. Στο παρελθόν, το BMW Group είχε ήδη κατακτήσει εννέα τίτλους στα World Car Awards από την ίδρυση του θεσμού. Αξιοσημείωτη ήταν η ανάδειξη της BMW Σειράς 3 ως «Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς» το 2006. Οι δύο τίτλοι που κατέκτησε ο βαυαρικός κατασκευαστής αυτοκινήτων πολυτελείας το 2026 προσθέτουν τη νέα BMW iX3 στη φαρέτρα των πιο πρόσφατων διακρίσεων της BMW.