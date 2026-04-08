Διπλή αναγνώριση για τη Citroën C3 Aircross από κοινό και ειδικούς στο πλαίσιο του θεσμού AUTOBEST Conquest, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στην ευρωπαϊκή αγορά και τη θετική αποδοχή του από κοινό και ειδικούς. Η συγκεκριμένη διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, το τελικό αποτέλεσμα προέκυψε από τον συνδυασμό της ψήφου της επιτροπής και του ευρωπαϊκού κοινού. O Ανεξάρτητος Δημοσιογραφικός Οργανισμός AUTOBEST με συμμετοχή δημοσιογράφων από 32 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, αξιολόγησε τα μοντέλα βάσει ενός ευρέος φάσματος κριτηρίων. Κριτήρια που περιλαμβάνουν την προσιτότητα, τη σχεδίαση, την τεχνολογία, την πρακτικότητα και τη συνολική αξία για τον καταναλωτή.

H C3 Aircross κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τελικό, αποδεικνύοντας ότι ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κατηγορίας των compact SUV. Η νέα γενιά του μοντέλου βασίζεται στην πλατφόρμα Smart Car και έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη μέγιστη αξιοποίηση χώρων και την καθημερινή ευχρηστία.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη νέα προσέγγιση της Citroën, η οποία εστιάζει σε πρακτικές, άνετες και οικονομικά προσιτές λύσεις, φέρνοντας την τεχνολογία και την καινοτομία πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών.

Με μήκος 4,39 μέτρα, το γαλλικό SUV προσφέρει κορυφαίους χώρους για τους πίσω επιβάτες στην πενταθέσια έκδοση, ενώ για πρώτη φορά στην κατηγορία διατίθεται και σε επταθέσια διάταξη, ενισχύοντας τον οικογενειακό του χαρακτήρα. Η πρακτικότητα και η ευελιξία αποτελούν βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας του μοντέλου, διατηρώντας παράλληλα compact διαστάσεις που διευκολύνουν την κίνηση στην πόλη.

Η Citroën δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση, στοιχείο που αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό της μάρκας. Το C3 Aircross ενσωματώνει το concept C-Zen-Lounge με head-up display και μικρό τιμόνι, καθώς και τα καθίσματα Advanced Comfort και την ανάρτηση με υδραυλικά στοπ, προσφέροντας μια ξεκούραστη και ομαλή οδηγική εμπειρία τόσο σε αστικό περιβάλλον όσο και σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Στον τομέα της τεχνολογίας, το μοντέλο εξοπλίζεται με σύγχρονο σύστημα infotainment με οθόνη 10,25 ιντσών και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, καλύπτοντας τις ανάγκες για συνδεσιμότητα και ασφάλεια. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ευρεία γκάμα κινητήρων, που περιλαμβάνει εκδόσεις βενζίνης, υβριδική επιλογή 145 ίππων, αλλά και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις με αυτονομία άνω των 300 ή 400 χιλιομέτρων, ανάλογα με την μπαταρία. Με αυτόν τον τρόπο, το C3 Aircross ανταποκρίνεται στη στρατηγική της Citroën για προσιτή ηλεκτροκίνηση.