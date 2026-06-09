Η Nissan ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του MICRA, παρουσιάζοντας την έκτη γενιά του δημοφιλούς μοντέλου, η οποία πλέον περνά ολοκληρωτικά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Το ολοκαίνουργιο Nissan MICRA έκανε τις πρώτες του δημόσιες εμφανίσεις στους δρόμους της Ευρώπης, φέρνοντας μαζί του έναν συνδυασμό μοντέρνας σχεδίασης, προηγμένης τεχνολογίας και πρακτικότητας που στοχεύει να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης.

Το νέο MICRA δεν αποτελεί απλώς την επιστροφή ενός ιστορικού ονόματος. Είναι η αρχή μιας νέας ηλεκτρικής εποχής για τη Nissan στην Ευρώπη και ένα ξεκάθαρο δείγμα της στρατηγικής της εταιρείας για το μέλλον της αστικής μετακίνησης.

Σχεδιαστικά, το νέο MICRA αποκτά πιο δυναμική και SUV εμφάνιση, με τονισμένα φτερά, μεγάλους τροχούς 18 ιντσών και καθαρές επιφάνειες που ενισχύουν τον σύγχρονο χαρακτήρα του. Το εσωτερικό ακολουθεί minimal αισθητική, με ψηφιακό πίνακα οργάνων TFT 7 ιντσών στην έκδοση Acenta, η οποία αναβαθμίζεται σε οθόνη 10 ιντσών στις ανώτερες εκδόσεις. Στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η οθόνη αφής 10,1 ιντσών του προηγμένου infotainment με Google built-in και πλήρη συνδεσιμότητα μέσω της εφαρμογής Nissan Connect. Ο οδηγός μπορεί να ελέγχει εξ αποστάσεως την κατάσταση φόρτισης, να προγραμματίζει τη θερμοκρασία της καμπίνας και να οργανώνει τη διαδρομή του με βάση τα διαθέσιμα σημεία φόρτισης.

Το νέο MICRA βασίζεται στη νέα πλατφόρμα AmpR για μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα και έχει εξελιχθεί με στόχο να προσφέρει ευελιξία στην πόλη αλλά και σταθερότητα σε πιο γρήγορες διαδρομές. Παρά το compact μέγεθός του, το μοντέλο διαθέτει μεγάλο μεταξόνιο 2,54 μέτρων, κάτι που μεταφράζεται σε καλύτερους χώρους για επιβάτες και αποσκευές. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 326 λίτρα, ενώ το αυτοκίνητο μπορεί να ρυμουλκήσει έως και 500 κιλά, ενισχύοντας τον πρακτικό του χαρακτήρα.

Η Nissan Κύπρου θα προσφέρει το νέο MICRA με δύο επιλογές μπαταρίας. Η πρώτη διαθέτει χωρητικότητα 40 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 317 χιλιόμετρα WLTP, ενώ η μεγαλύτερη μπαταρία των 52 kWh αυξάνει την αυτονομία έως τα 416 χιλιόμετρα. Παράλληλα, το μοντέλο υποστηρίζει ταχυφόρτιση DC έως 100 kW, επιτρέποντας γρήγορη αναπλήρωση ενέργειας, ενώ διαθέτει και τεχνολογία Vehicle-to-Load, ώστε να μπορεί να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές.

Στον δρόμο, η Nissan υπόσχεται πως το νέο MICRA θα ξεχωρίζει για την άμεση απόκριση και την ευχάριστη οδηγική συμπεριφορά του. Η χαμηλά τοποθετημένη μπαταρία και η πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων συμβάλλουν στη σταθερότητα και στην αίσθηση ποιότητας, ενώ το συνολικό βάρος περιορίζεται στα περίπου 1.500 κιλά. Το νέο μοντέλο φιλοδοξεί να προσφέρει έναν πιο “ζωντανό” χαρακτήρα σε σχέση με τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης, χωρίς να θυσιάζει την άνεση και την ησυχία στην καμπίνα.

Η Nissan δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην ασφάλεια, εξοπλίζοντας το MICRA με σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης, όπως Autonomous Emergency Braking, Lane Keeping Assist και adaptive cruise control.

Τιμές στην κυπριακή αγορά

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