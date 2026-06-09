Η Mercedes-AMG ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της παρουσιάζοντας τη νέα AMG GT 4-Door Coupé, ένα αμιγώς ηλεκτρικό super sedan που επαναπροσδιορίζει τις έννοιες της απόδοσης, της τεχνολογίας και της οδηγικής εμπειρίας. Το νέο μοντέλο βασίζεται στη νέα πλατφόρμα AMG.EA και φέρνει μαζί του τεχνολογίες που μέχρι σήμερα βλέπαμε μόνο σε πρωτότυπα ή στη Formula 1.

Η κορυφαία έκδοση GT 63 4-Door Coupé αποδίδει έως και 1.169 ίππους και 2.000 Nm ροπής χάρη σε τρεις επαναστατικούς axial flux ηλεκτροκινητήρες, δύο πίσω και έναν μπροστά. Το αποτέλεσμα είναι εκρηκτικές επιδόσεις, με το 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε μόλις 2,1 δευτερόλεπτα και την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 300 km/h. Η Mercedes-AMG δεν περιορίστηκε μόνο στην ωμή δύναμη. Το νέο ηλεκτρικό GT έχει εξελιχθεί ώστε να προσφέρει συνεχόμενη υψηλή απόδοση χωρίς απώλειες ισχύος, κάτι που παραδοσιακά αποτελούσε αδυναμία πολλών ηλεκτρικών hypercars. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται μια ολοκαίνουργια μπαταρία 800V με κυλινδρικά στοιχεία άμεσης ψύξης, εμπνευσμένη από την τεχνολογία της Formula 1.

Εξίσου εντυπωσιακές είναι και οι δυνατότητες φόρτισης. Η νέα AMG GT μπορεί να δεχθεί ισχύ φόρτισης έως 600 kW, επιτρέποντας ανάκτηση αυτονομίας 460 χιλιομέτρων μέσα σε μόλις 10 λεπτά. Η φόρτιση από 10% έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 11 λεπτά, νούμερα που αλλάζουν τα δεδομένα στην κατηγορία. Παράλληλα, η AMG θέλησε να διατηρήσει το συναίσθημα που χαρακτηρίζει τα μοντέλα της. Έτσι δημιούργησε το πρόγραμμα AMGFORCE S+, το οποίο προσομοιώνει την αίσθηση και τον ήχο ενός V8 κινητήρα. Μέσω προηγμένου λογισμικού και περισσότερων από 1.600 ηχητικών samples, το αυτοκίνητο παράγει έναν αυθεντικό AMG ήχο, συνοδευόμενο από εικονικές αλλαγές σχέσεων και έντονες δονήσεις. Στο επίπεδο της οδικής συμπεριφοράς, η νέα GT 4-Door Coupé εξοπλίζεται με σύστημα AMG ACTIVE RIDE CONTROL, τετραδιεύθυνση και πλήρως μεταβλητή τετρακίνηση AMG Performance 4MATIC+. Ο οδηγός μπορεί να παραμετροποιήσει σχεδόν κάθε πτυχή του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος AMG RACE ENGINEER.

Σχεδιαστικά, η νέα AMG GT διατηρεί το δυναμικό fastback προφίλ, με έντονους θόλους, φωτιζόμενη μάσκα AMG και ενεργά αεροδυναμικά στοιχεία που μεταβάλλονται ανάλογα με τις ανάγκες οδήγησης. Στο εσωτερικό κυριαρχεί η high-tech αισθητική με μεγάλες οθόνες MBUX, αγωνιστική φιλοσοφία και κορυφαία ποιότητα κατασκευής. Η παραγωγή της νέας Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2026 στο εργοστάσιο της Mercedes-Benz στο Sindelfingen, σηματοδοτώντας τη νέα ηλεκτρική εποχή της AMG.