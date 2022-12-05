Ξεκινά σήμερα Δευτέρα η δίκη του Νικολά Σαρκοζί σε δεύτερο βαθμό για διαφθορά. Πρωτοβάθμια έχει καταδικαστεί σε τρία έτη φυλακή.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, Θωμαΐς Παπαϊωάννου, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας θα εκτίσει τον ένα χρόνο και θα πάρει αναστολή για τα υπόλοιπα δύο.

Ο Σαρκοζί αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες διαφθοράς δικαστή εν ενέργεια και δωροδοκίας στην υπόθεση Μπισμούτ-τηλεφωνικής παρακολούθησης.

Οι αρχές αντιλήφθηκαν ότι ο πρώην πρόεδρος και ο δικηγόρος του μιλούσαν με δικαστή μέσω κινητού τηλεφώνου που ανήκε σε κάποιον Πολ Μπισμούτ. Στην πραγματικότητα όμως ήταν ο ίδιος ο Σαρκοζί με ψεύτικη ταυτότητα χρήστη.

Πρωτοβάθμια, οι συγκατηγορούμενοι του, ο δικηγόρος και συνεργάτης του Τιερί Ερζογκ, αλλά και ο πρώην πλέον δικαστής Ζιλμπέρ Αζιμπέρ, στον οποίο ο Σαρκοζί υποσχέθηκε ευνοϊκή προαγωγή στο Μονακό με αντάλλαγμα πληροφορίες για άλλη δικαστική υπόθεση που αφορούσε χρηματοδότηση από τη δισεκατομμυριούχο Μπετανκούρ, καταδικάστηκαν επίσης με βαριές ποινές πρωτοβάθμια.

Ο Νικόλα Σαρκοζί κινδυνεύει με καταδίκη 10ετους κάθειρξης και ένα εκατομμύριο ευρώ πρόστιμο.

Στην πρώτη δίκη, αν δεν ασκούσε έφεση, θα εξέτιε την ποινή του στην κατοικία του φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

philenews / in.gr