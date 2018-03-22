Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί δήλωσε στους ανακριτές που ερευνούν τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 με κεφάλαια που έλαβε από τον εκλιπόντα δικτάτορα της Λιβύης Μουάμαρ Καντάφι ότι «οι συκοφαντίες έχουν κάνει τη ζωή του κόλαση» από το 2011, σύμφωνα με την εφημερίδα Figaro.

Η γαλλική εφημερίδα δημοσίευσε τις δηλώσεις που έκανε ο Σαρκοζί ενώπιον των ανακριτών. Εναντίον του πρώην προέδρου της Γαλλίας απαγγέλθηκαν χθες Τετάρτη επισήμως κατηγορίες για «παθητική δωροληψία», «παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας» και «αποδοχή λιβυκών κρατικών πόρων», σύμφωνα με δικαστική πηγή.

«Κατηγορούμαι χωρίς καμία ουσιαστική απόδειξη των δηλώσεων του Καντάφι, του γιου του, του ανιψιού του, του εξαδέλφου του, του εκπροσώπου του και του πρώην πρωθυπουργού του και των δηλώσεων του κυρίου (Ζιάντ) Τακιεντίν, ο οποίος έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι έχει υπεξαίρεσε χρήματα από το λιβυκό κράτος», τόνισε ο Σαρκοζί.

«Αναφορικά με τον κύριο Τακιεντίν θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στη διάρκεια της περιόδου 2005-2011 δεν είχε κανένα ραντεβού μαζί μου», πρόσθεσε ο 63χρονος πρώην πρόεδρος.

«Από τις 11 Μαρτίου 2011 ζω μια κόλαση εξαιτίας των συκοφαντιών αυτών», επεσήμανε ο Σαρκοζί.

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν εναντίον του πρώην προέδρου αφορούν χρηματοοικονομικές ροές στις οποίες ενέχονται πρόσωπα που συνδέονται με το καθεστώς του Καντάφι. Πρώην αξιωματούχοι της Τρίπολης και ο Γαλλολιβανέζος μεσάζων Ζιάντ Τακιεντίν μίλησαν για καταβολές χρημάτων προς όφελος της προεκλογικής εκστρατείας του Νικολά Σαρκοζί.

Η υπόθεση ξέσπασε το 2012 μετά τη δημοσιοποίηση από τον Mediapart ενός σημειώματος που αποδίδεται στον Μούσα Κουσά, πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών εξωτερικών πληροφοριών της Λιβύης, που υπονοεί μια λιβυκή χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Νικολά Σαρκοζί.

Πηγή: in.gr