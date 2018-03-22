Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί διαβεβαίωσε απόψε, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό TF1, ότι “ουδέποτε πρόδωσε την εμπιστοσύνη των Γάλλων” και ότι “η τιμή του θα θριαμβεύσει”, μία ημέρα αφότου του απαγγέλθηκαν επισήμως κατηγορίες για «παθητική δωροληψία», «παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας» και «αποδοχή λιβυκών κρατικών πόρων».

“Οφείλω στους Γάλλους την αλήθεια: ποτέ δεν πρόδωσα την εμπιστοσύνη τους” τόνισε ο Σαρκοζί υποστηρίζοντας ότι στο στόχαστρο μπαίνουν “η Γαλλία, το (προεδρικό) αξίωμα”. Για τον πρώην πρόεδρο, “η πολιτική, έχει τελειώσει αλλά η Γαλλία δεν θα τελειώσει ποτέ”.

Ο Σαρκοζί, που αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται, έκανε και πάλι λόγο για “συκοφαντίες” σε βάρος του. “Δεν υπάρχει παρά μόνο το μίσος, η λάσπη, η μετριότητα, η συκοφαντία”, είπε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Σαρκοζί: Οι συκοφαντίες έχουν κάνει τη ζωή μου κόλαση

Όταν ρωτήθηκε για την ανάκρισή του από στελέχη της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς, την Τρίτη και την Τετάρτη, είπε ότι “δεν παρουσιάστηκε κανένα νέο στοιχείο” σε βάρος του. Πρόσθεσε όμως ότι μέχρι τότε “δεν γνώριζε κανένα στοιχείο επειδή δεν είχε πρόσβαση στον φάκελο” της υπόθεσης και ότι απάντησε στους ανακριτές “χωρίς να έλθει σε δύσκολη θέση σε καμία στιγμή”.

Σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στην έρευνα, οι αρχές έχουν απαγορεύσει στον Σαρκοζί να ταξιδέψει στη Λιβύη και να συναντηθεί με εννέα πρόσωπα, εκ των πρωταγωνιστών αυτής της υπόθεσης. Μεταξύ αυτών είναι και δύο στενοί συνεργάτες του, ο Κλοντ Γκεάν και ο Μπρις Ορτεφέ. Του απαγορεύεται επίσης να μεταβεί στην Αίγυπτο, την Τυνησία και τη Νότια Αφρική, πρόσθεσε η ίδια πηγή επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία του τηλεοπτικού δικτύου RTL.

Στη Νότια Αφρική ζούσε για μεγάλο διάστημα εξόριστος ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της υπόθεσης, ο Μπασίρ Σάλεχ, ο πρώην “ταμίας” του Μουαμάρ Καντάφι. Τραυματίστηκε από σφαίρες τον Φεβρουάριο στο Γιοχάνεσμπουργκ και σήμερα, για λόγους ασφαλείας, νοσηλεύεται σε άλλη χώρα.

Ο Σαρκοζί δεν μπορεί επίσης να συναντηθεί με τον πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας (DCRI) Μπερνάρ Σκαρσινί και τον επιχειρηματία Ζιάντ Τακιεντίν. Ο τελευταίος διαβεβαιώνει ότι στα τέλη του 2006 με αρχές του 2007 είχε παραδόσει στον Σαρκοζί (σ.σ. τότε ήταν υπουργός Εσωτερικών) και τον Κλοντ Γκεάν τρεις βαλίτσες που περιείχαν 5 εκατομμύρια ευρώ και προέρχονταν από το καθεστώς του Καντάφι. Ο Γκεάν είναι και ο ίδιος κατηγορούμενος στην υπόθεση αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ