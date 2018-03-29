Σε δίκη ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Γαλλίας θα οδηγηθεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Νικολά Σαρκοζί, σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές.



Η υπόθεση έχει να κάνει με το περιεχόμενο τηλεφωνικών υποκλοπών το 2014 τις οποίες φέρεται πως ακούγεται ο κ. Σαρκοζί να ασκεί πίεση σε δικαστή που διερευνούσε κατά πόσο ήταν στα πλαίσια που όριζε ο νόμος οι δαπάνες που έκανε κατά την προεκλογική εκστρατεία του το 2007.

Σε δίκη θα κληθούν ο εν λόγω δικαστής, καθώς και ο δικηγόρος του Σαρκοζί. Αυτή η υπόθεση είναι ξεχωριστή από εκείνη στην οποία ο πρώην πρόεδρος κατηγορείται ότι έλαβε χρήματα για την συγκεκριμένη προεκλογική εκστρατεία από τον εκλιπόντα δικτάτορα της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι. Προ ημερών είχε τεθεί υπό κράτηση και ανακρινόταν επί 48 ωρες για την υπόθεση αυτήν.



Στο σκάνδαλο της χρηματοδότησης της προεκλογικής του καμπάνια, ο Σαρκοζί κατηγορήθηκε ότι έλαβε χρηματική ενίσχυση και από την Λιλιάν Μπετανκούρ, κληρονόμο της L’ Oreal. Τελικώς, αυτή η συγκεκριμένη κατηγορία κατέπεσε.



Πηγή: BBC News/Naftemporiki.gr

