Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί θα δικαστεί για αθέμιτη άσκηση επιρροής καθώς το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας απέρριψε την τελευταία του προσπάθεια να τεθεί στο αρχείο η υπόθεση.

Ο Σαρκοζί κατηγορείται ότι προσφέρθηκε να βοηθήσει έναν δικαστή να κερδίσει προαγωγή σε αντάλλαγμα για τη διαρροή πληροφοριών σε μια ξεχωριστή έρευνα. Ο Σαρκοζί, ο οποίος εμπλέκεται σε διάφορες ποινικές έρευνες, αρνείται ότι έκανε οτιδήποτε επιλήψιμο.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν ερευνητές άρχισαν να παρακολουθούν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του προκειμένου να εξετάσουν ισχυρισμούς ότι ο αποθανών Λίβυος ηγέτης Μουαμάρ Καντάφι χρηματοδότησε την επιτυχή εκστρατεία του Σαρκοζί για τις προεδρικές εκλογές του 2007.

Κατά την υποκλοπή των τηλεφωνημάτων του, οι ερευνητές άρχισαν να υποπτεύονται πως ο πρώην πρόεδρος είχε προσφέρει στον δικαστή προαγωγή με αντάλλαγμα πληροφορίες για μια άλλη έρευνα σχετικά με ισχυρισμούς ότι ο Σαρκοζί είχε δεχθεί παράνομες πληρωμές από την κληρονόμο της L’Oreal Λιλιάν Μπετενκούρ για την ίδια αυτή προεκλογική εκστρατεία.

Οι δικηγόροι του Σαρκοζί υποστήριξαν πως οι δικαστές που ερευνούσαν τη φερόμενη μυστική λιβυκή χρηματοδότηση υπερέβησαν τις εξουσίες τους και προχώρησαν σε μια «εξόρμηση ψαρέματος» υποκλέπτοντας τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του στο διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2013-Μαρτίου 2014, παραβιάζοντας το προνόμιο δικηγόρου-πελάτη.Ο Σαρκοζί έχει απαλλαγεί από τους ισχυρισμούς σχετικά με χρηματοδότηση από την Μπετανκούρ.

Την Τετάρτη (19/6), η υπερασπιστική του ομάδα είπε πως η χρήση σε αυτή την υπόθεση σταχυολογημένων υποκλαπέντων σχολίων σε σχέση με μια διαφορετική έρευνα αντιβαίνουν σε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Αυτά τα νομικά θέματα εξακολουθούν να είναι συναφή», δήλωσε η δικηγόρος του Σαρκοζί, Ζακλίν Λαφόν. «Εναπόκειται στο δικαστήριο να αποφασίσει αν ένα γαλλικό δικαστήριο μπορεί να αναιρέσει μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Η σημερινή απόφαση, σύμφωνα με την οποία η δίκη μπορεί να προχωρήσει, ελήφθη από το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας, το οποίο αποφασίζει εάν μια απόφαση που ελήφθη από εφετείο είναι σύμφωνη με τη γαλλική νομοθεσία.

