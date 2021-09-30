Ένοχος για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του καμπάνιας το 2012 κρίθηκε πριν από λίγο ο Νικολά Σαρκοζί.

O πρώην πρόεδρος της Γαλλίας απουσίαζε από την αίθουσα του δικαστηρίου όταν ανακοινώθηκε η ετυμηγορία.

Ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για υπέρβαση σχεδόν στο διπλάσιο του νόμιμου ορίου των 22,5 εκατ. ευρώ στην καμπάνια επανεκλογής του το 2012, όταν έχασε τελικά τη μάχη από τον Σοσιαλιστή αντίπαλό του, Φρανσουά Ολάντ. Ο Σαρκοζί, που διετέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας την πενταετία 2007-2012 αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες και έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση.

Τον περασμένο Μάρτιο ο Σαρκοζί έγινε ο πρώτος στη μεταπολεμική ιστορία της Γαλλίας πρόεδρος στον οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης (τρία έτη, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή) ριετής για διαφθορά και «κατάχρηση εξουσίας» στην υπόθεση Πιλ Μπισμού καθώς πρόσφερε μια θέση στο Πριγκιπάτο του Μονακό σε δικαστή, με αντάλλαγμα πληροφορίες για την εις βάρος του έρευνα για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του καμπάνιας. Ο Σαρκοζί άσκησε αμέσως έφεση ﻿ και δεν οδηγήθηκε στη φυλακή, καθώς οι δικαστές έκριναν ότι θα μπορούσε να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

