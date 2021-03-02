Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών -το ένα από αυτά χωρίς αναστολή- για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής, μια απόφαση άνευ προηγουμένου για τη χώρα, η οποία έγινε δεκτή με «κατάπληξη» από την πολιτική οικογένειά του, το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων.

Ο 66χρονος Σαρκοζί δεν πρόκειται πάντως να οδηγηθεί στη φυλακή, αφού το δικαστήριο αποφάσισε ότι θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό, με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Η έφεσή του εξάλλου έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Ο Σαρκοζί, που υπήρξε πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 μέχρι το 2012, άκουσε την ετυμηγορία όρθιος ενώπιον των δικαστών, ανέκφραστος και δεν έκανε καμία δήλωση κατά την έξοδό του από το δικαστήριο.

Ασκεί έφεση

Η δικηγόρος του, Ζακλίν Λαφόντ, μίλησε λίγο αργότερα στο τηλεοπτικό κανάλι BFMTV για να ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση στην «υπερβολικά αυστηρή» και «παντελώς αβάσιμη και αδικαιολόγητη» απόφαση. Ο πρώην πρόεδρος είναι «ψύχραιμος και αποφασισμένος» διαβεβαίωσε, ελπίζοντας ότι θα δικαιωθεί στο Εφετείο, σε περίπου ένα χρόνο. «Βρίσκεται ήδη στο επόμενο βήμα, αυτή η απόφαση δεν υπάρχει, η ποινή δεν υπάρχει, είμαστε στην έφεση» επέμεινε.

Οι υποστηρικτές του Σαρκοζί δήλωσαν «κατάπληκτοι» και «λυπημένοι», ενώ η σύζυγός του, η τραγουδίστρια και πρώην μοντέλο Κάρλα Μπρούνι, έκανε λόγο για «παράλογη σκληρότητα» σε ανάρτησή της στο Instagram.

Οι δύο συγκατηγορούμενοι του πρώην προέδρου, ο πρώην δικαστής Ζιλμπέρ Αζιμπέρ και ο δικηγόρος Τιερί Ερζόγκ, καταδικάστηκαν στην ίδια ποινή και θα ασκήσουν επίσης έφεση. Στον Ερζόγκ επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματός του για 5 χρόνια.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι σύναψαν ένα «σύμφωνο διαφθοράς», αλλά δεν επέβαλε τις ποινές που ζήτησε η οικονομική εισαγγελία, δηλαδή τέσσερα χρόνια φυλάκισης, τα δύο χωρίς αναστολή, και στους τρεις, κρίνοντας ότι η προεδρική εικόνα έχει αμαυρωθεί από την υπόθεση αυτή «με καταστροφικές συνέπειες».

Ο Νικολά Σαρκοζί θα αντιμετωπίσει και πάλι την γαλλική δικαιοσύνη στις 17 Μαρτίου, στην εκδίκαση της υπόθεσης Bygmalion, σχετικά με τις δαπάνες της προεκλογικής του εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2012.

Πηγή: news.in.gr