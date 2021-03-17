Εν απουσία του Νικολά Σαρκοζί, ξεκίνησε σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης «Bygmalion» που στοιχειώνει τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας σχετικά με τις παράνομες δαπάνες της προεκλογικής του εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2012.

Υπενθυμίζεται ότι η Εισαγγελία του Παρισιού είχε ζητήσει την παραπομπή του πρώην προέδρου «για υπέρβαση του ορίου των προεκλογικών δαπανών».

Ο Ζερόμ Λαβριγέ, πρώην αναπληρωτής διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του τότε απερχόμενου προέδρου, ήταν ο πρώτος που ομολόγησε πως συμμετείχε σε μια εκτεταμένη απάτη με πλαστά τιμολόγια, υποτιμημένες δαπάνες και έξοδα που παραλείπονταν εσκεμμένα από τους λογαριασμούς που υποβάλλονταν για τον τελικό έλεγχο.

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως ο Λαβριγέ έφθασε στο δικαστήριο χωρίς δικηγόρο και δεν τον χαιρέτησε κανένας.

Οι συνήγοροι των συνολικά 14 κατηγορουμένων -πρώην στελέχη της εταιρείας Bygmalion και του συντηρητικού κόμματος UMP (Ένωση για ένα Λαϊκό Κίνημα, μετεξελίχθηκε στους Ρεπουμπλικάνους), προσυπέγραψαν το αίτημα για αναβολή και η εισαγγελία δεν αναμένεται να φέρει αντίρρηση. Στην περίπτωση αυτή, η δίκη, η ακροαματική διαδικασία της οποίας θα διαρκέσει ένα μήνα, μπορεί να αρχίσει τον Μάιο.

Η έρευνα που είχε ξεκινήσει πριν από πέντε χρόνια, είχε φέρει στο φως πλασματικά τιμολόγια που εκδόθηκαν με σκοπό να συγκαλυφθεί η υπέρβαση κατά 18,5 δισεκατομμύρια ευρώ του ορίου των επιτρεπόμενων προεκλογικών δαπανών, που είχε οριστεί στα 22,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, η εταιρεία δημόσιων σχέσεων «Bygmalion» -από την εταιρεία πήρε το όνομά της η υπόθεση- φέρεται να χρέωσε 18,5 εκατομμύρια ευρώ στο κεντροδεξιό κόμμα του Σαρκοζί αντί να τα χρεώσει στην προεκλογική του εκστρατεία αποφεύγοντας δια της πλαγίας οδού το πλαφόν.

Στελέχη της εταιρείας «Bygmalion» έχουν παραδεχτεί τις παρατυπίες, όμως το ερώτημα είναι εάν ο Νικολά Σαρκοζί είχε γνώση της υπόθεσης κι αν εμπλέκεται άμεσα σε αυτήν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε την πρώτη Μαρτίου σε φυλάκιση τριών ετών -το ένα από αυτά χωρίς αναστολή- για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής.

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Πηγή: protothema.gr