Για πρώτη φορά στη Γαλλία, ένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δικαστεί για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής καθώς ξεκινά τη Δευτέρα η δίκη του Νικολά Σαρκοζί, που κατηγορείται ότι προσπάθησε να δωροδοκήσει έναν δικαστή.

Αν και δεν είναι ο πρώτος πρόεδρος της Γαλλίας, που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη – αφού ο προκάτοχός του στο ύπατο αξίωμα της χώρας και πολιτικός του μέντορας, ο εκλιπών Ζακ Σιράκ, είχε κριθεί ένοχος για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, κατάχρηση εμπιστοσύνης, παράνομη οικειοποίηση συμφερόντων την περίοδο 1990-1995, που ήταν δήμαρχος του Παρισιού και ηγέτης της Δεξιάς – ο Σαρκοζί είναι ο πρώτος που αντιμετωπίζει κατηγορίες διαφθοράς σε μια δίκη που ίσως αποτελέσει ένα ταπεινωτικό υστερόγραφο σε μια πολιτική καριέρα, που κηλιδώθηκε από σειρά δικαστικών ερευνών.

Ο Σαρκοζί προσπάθησε απεγνωσμένα την τελευταία εξαετία να μπει στο αρχείο η υπόθεση καταγγέλλοντας ένα «σκάνδαλο που θα περάσει στην ιστορία», ενώ προ ημερών είχε επαναλάβει ότι «δεν είμαι απατεώνας» σε δηλώσεις του στο γαλλικό δίκτυο BFMTV. Η εισαγγελία, ωστόσο, κατηγορεί τον Σαρκοζί ότι έταξε μια ευμενή μετάθεση στο Μονακό στον Ζιλμπέρ Αζιμπέρ, ανώτερο δικαστικό εκείνη την εποχή, με αντάλλαγμα απόρρητες πληροφορίες για την έρευνα εις βάρος του για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του καμπάνιας του 2007 από την κληρονόμο της L’ Oreal Λιλιάν Μπετανκούρ.

Η εισαγγελία παρουσιάζει ως αποδείξεις τηλεφωνικές συνομιλίες του Σαρκοζί με τον δικηγόρο του Τιερί Χερτσόγκ, την ηχογράφηση των οποίων είχαν εγκρίνει δικαστές καθώς ερευνάτο παράνομη χρηματοδότηση της εκστρατείας του Σαρκοζί και από τη Λιβύη. Η έρευνα εκείνη είναι ακόμη σε εξέλιξη, αν και ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας ανάσανε κάπως αυτό το μήνα όταν ο κύριος κατήγορός του, ο Γαλλο-Λιβανέζος επιχειρηματίας Ζιάντ Τακεντίν απέσυρε αιφνιδιαστικά τις καταγγελίες του ότι είχε μεταφέρει εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά από τον Λίβυο δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι στην καμπάνια του Σαρκοζί.

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον Σαρκοζί

Ο Σαρκοζί – που είχε αγοράσει κινητό τηλέφωνο με το ψευδώνυμο Πολ Μπισμούθ για τις απόρρητες συνομιλίες του με τον δικηγόρο του, όπως ανακάλυψαν οι ερευνητές – και ο Χερτσόγκ κατήγγειλαν ότι η ηχογράφηση των τηλεφωνημάτων τους παραβιάζει το δικαίωμα ιδιωτικότητας πελάτη-δικηγόρου, αλλά με απόφασή του το 2016 δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση καταδίκης του για δωροδοκία και αθέμιτη άσκηση επιρροής μπορεί να επιβληθεί ποινή κάθειρξης έως και δέκα ετών στον Σαρκοζί καθώς και μέγιστο πρόστιμο ενός εκατ. ευρώ. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει τρεις εβδομάδες.

Ο Σαρκοζί, που έχει σπουδάσει Νομική, καταγγέλλει εδώ και χρόνια τους Γάλλους δικαστές ότι προσπαθούν να τον στριμώξουν, εν μέρει επειδή είχε προσπαθήσει να περιορίσει τις εξουσίες τους αλλά και για τα βέλη που είχε εξαπολύσει εναντίον τους για «ήπια στάση» έναντι των εγκληματιών. Ο Σαρκοζί θα ξαναβρεθεί στο δικαστήριο τον ερχόμενο Μάρτιο μαζί με άλλα 13 άτομα κατηγορούμενος για παραβίαση της νομοθεσίας περί χρηματοδότησης προεκλογικής εκστρατείας, όταν απέτυχε να επανεκλεγεί το 2012.

