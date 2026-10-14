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Νέα σελίδα ανοίγει για την αμερικανική διπλωματική αποστολή στην Ελλάδα, καθώς ο Τζόσουα Χακ αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, στον απόηχο της αποπομπής και της παραίτησης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας.

Ο Χακ, ο οποίος υπηρετούσε ως αναπληρωτής επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής, αναλαμβάνει καθήκοντα επιτετραμμένου μέχρι τον διορισμό νέου πρέσβη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, επισήμως, επικεφαλής της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα είναι ο επιτετραμμένος Τζόσουα Χακ.

Ο σημερινός αναπληρωτής επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής διαθέτει πολυετή εμπειρία στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και έχει ήδη ασκήσει καθήκοντα επιτετραμμένου στην Ελλάδα.

O Χακ θα αναλάβει τη διεύθυνση της πρεσβείας κατά τη μεταβατική περίοδο, μέχρι τον διορισμό νέου Αμερικανού πρέσβη.

Η σταδιοδρομία του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Πριν αναλάβει τα καθήκοντα του στην Αθήνα, ο Αμερικανός διπλωμάτης είχε διατελέσει αναπληρωτής βοηθός υπουργός Εξωτερικών για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο. Είχε επίσης υπηρετήσει ως διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, έχοντας στην αρμοδιότητά του την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία και τη Μάλτα.

Η επαγγελματική του διαδρομή περιλαμβάνει διπλωματικές αποστολές στη Σαγκάη, το Τόκιο, τη Σόφια, τη Ρανγκούν, την Ταϊπέι και το Χονγκ Κονγκ.

Στην Ουάσινγκτον εργάστηκε στα γραφεία Υποθέσεων Κίνας και Κορέας, ενώ διετέλεσε προσωπάρχης του Κερτ Κάμπελ, όταν εκείνος ήταν βοηθός υπουργός Εξωτερικών για θέματα Ανατολικής Ασίας και Ειρηνικού.

Ο Χακ είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το International University of Japan και έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών στο Johns Hopkins School of Advanced International Studies, στην Μπολόνια της Ιταλίας.

Η παρουσία του στην Αθήνα και η ενεργειακή συνεργασία

Τον Αύγουστο του 2025, πριν από την άφιξη της Γκιλφόιλ, ο Χακ είχε αναλάβει καθήκοντα επιτετραμμένου, συμμετέχοντας σε διπλωματικές επαφές για την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, κατά την οποία συζητήθηκαν ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου, οι εγκαταστάσεις LNG στη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη, καθώς και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, είχε αναφερθεί στη σημασία της Ελλάδας για την ενεργειακή τροφοδοσία της ευρύτερης περιοχής.

cnn.gr