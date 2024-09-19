Πάνω από το 90% των ατόμων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπητα ζωστήρα. 1 Ο έρπης ζωστήρας μπορεί να προσβάλει και υγιή άτομα, όχι μόνο άτομα με υποκείμενες παθήσεις. 2

Πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη στην Κύπρο από τη GSK σε 101 ενήλικες, κατά το διάστημα Μάιος–Ιούνιος 2025, έδειξε ότι μόνο το 19% γνώριζε πως 1 στους 3 ανθρώπους μπορεί να εμφανίσει έρπητα ζωστήρα στη διάρκεια της ζωής του. 3

Αυτό υποδηλώνει ότι οι ενήλικες στην Κύπρο ενδέχεται να υποτιμούν τον προσωπικό τους κίνδυνο από τον έρπητα ζωστήρα και, ως εκ τούτου, να μην λαμβάνουν απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση και την προστασία τους.

Πάρα πολλοί στην ηλικία των 50 και 60 νιώθουν «πολύ νέοι» για να επηρεαστούν από τον έρπητα ζωστήρα ή θεωρούν ότι πρόκειται για νόσο που αφορά κάποιον άλλο. 4 Όμως ο κίνδυνος εμφάνισης του έρπητα ζωστήρα αυξάνεται μετά τα 50 και ενισχύεται ακόμη περισσότερο μετά τα 60, ακόμη και σε υγιή άτομα χωρίς άλλα προβλήματα υγείας. 2,5

Εάν ανήκετε στην παραπάνω ηλικιακή ομάδα, μην υποθέτετε ότι ο έρπης ζωστήρας δεν σας αφορά. Μπορεί να εμφανιστεί χωρίς προειδοποίηση, ακόμη και σε υγιή, δραστήρια άτομα.²

«Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πόσο επώδυνος και διαταρακτικός μπορεί να είναι ο έρπης ζωστήρας μέχρι να είναι αργά. Όσο περισσότερο μιλάμε ανοιχτά γι’ αυτό, τόσο περισσότερο ενδυναμώνουμε τα άτομα – ιδίως τα άτομα άνω των 60 ετών – να δράσουν και να προστατεύσουν την υγεία τους.»

Ανδρέας Χριστοδούλου, Διευθυντής Γραφείου, Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου.

Τι είναι ο έρπης ζωστήρας;

Ο έρπης ζωστήρας είναι μια επώδυνη ασθένεια που προκαλείται από την επανενεργοποίηση του ιού varicella zoster (VZV).Αφού κάποιος έχει περάσει ανεμευλογιά, ο ιός παραμένει στον οργανισμό και μπορεί να επανενεργοποιηθεί χρόνια αργότερα λόγω φυσιολογικής εξασθένισης του ανοσοποιητικού συστήματος με την ηλικία. 2

Συνήθως ξεκινά με πόνο, κάψιμο ή μυρμήγκιασμα στη μία πλευρά του σώματος, συνήθως στο στήθος, στην κοιλιά ή στο πρόσωπο. Λίγες μέρες μετά, εμφανίζεται εξάνθημα ή ομάδα φυσαλίδων σε μορφή ζώνης στο δέρμα. 2 Ο πόνος περιγράφεται συχνά ως καυστικός ή διαξιφιστικός. Κάποιοι ασθενείς αναφέρουν ότι ακόμη και η επαφή του ρούχου με το δέρμα είναι ανυπόφορη. Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν φαγούρα, πονοκέφαλο, κόπωση, πυρετό και ευαισθησία στο φως. 2

Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν πλήρως από τον ιό, περίπου το 20% των ασθενών άνω των 50 ετών θα υποφέρουν από επίμονο νευρικό πόνο (μεθερπητική νευραλγία, PHN) για μήνες ή χρόνια μετά την υποχώρηση του αρχικού εξανθήματος του έρπητα ζωστήρα. 6,7 Αν και είναι σπάνιες, άλλες επιπλοκές του έρπητα ζωστήρα μπορεί να περιλαμβάνουν, δευτερογενή λοίμωξη, φλεγμονή ή οίδημα στους πνεύμονες, τον εγκέφαλο, το ήπαρ ή θάνατο, λόγω επιπλοκών της νόσου.8

Ο έρπης ζωστήρας προσβάλλει και υγιή άτομα, όχι μόνο όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα.2,5

Ο έρπης ζωστήρας μπορεί να προσβάλει οποιονδήποτε. Η ηλικία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου. Από τα 60 και άνω, ο κίνδυνος αυξάνεται, ακόμη και αν νιώθετε υγιείς. 2,6 Άτομα με παθήσεις όπως ο διαβήτης, τα καρδιαγγειακά νοσήματα ή η χρόνια νεφρική νόσος διατρέχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο.7

Τι μπορείτε να κάνετε για τον έρπητα ζωστήρα;

Το πιο σημαντικό βήμα είναι να είστε σωστά ενημερωμένοι και να μιλήσετε με τον γιατρό σας, ο οποίος μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με προληπτικά μέτρα με βάση την ηλικία και το ιατρικό σας ιστορικό. Στην Κύπρο, ο εμβολιασμός κατά του έρπητα ζωστήρα συνιστάται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού μέσω του ΓΕΣΥ. Παρέχεται δωρεάν και συστήνεται στις ακόλουθες ομάδες: ενήλικες άνω των 60 ετών, καθώς και ενήλικες που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης έρπητα ζωστήρα. 8 Συζητήστε με τον γιατρό σας σχετικά με τον εμβολιασμό κατά του έρπητα ζωστήρα.

Μάθετε περισσότερα

Η GSK πραγματοποιεί εκστρατεία ενημέρωσης για τον έρπητα ζωστήρα στην Κύπρο, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη νόσο και την ενθάρρυνση των πολιτών να λάβουν μέτρα για την προστασία της υγείας τους.

Μην υποτιμάτε τον έρπητα ζωστήρα και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην υγεία σας.2 Αναλάβετε δράση και μάθετε περισσότερα μιλώντας με τον γιατρό σας και μέσω της ιστοσελίδας https://erpitaszostiras.cy .

Δεν θα εμφανίσουν όλοι όσοι διατρέχουν κίνδυνο έρπητα ζωστήρα. Τα συμπτώματα του έρπητα ζωστήρα μπορεί να διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή. Οι εικόνες είναι απεικονίσεις ασθενών.

Πληροφορίες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασθένεια που παρέχονται από την GSK και προορίζονται αποκλειστικά για το κοινό στην Κύπρο. Οι πληροφορίες αυτές δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν την επαγγελματική ιατρική συμβουλή.

