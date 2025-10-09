Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) φέρνει στη Λευκωσία έναν από τους πιο επιδραστικούς παγκόσμιους στοχαστές στον τομέα της καινοτομίας, της ηγεσίας και της τεχνολογίας. Ο Peter Hinssen, διεθνώς αναγνωρισμένος ομιλητής, συγγραφέας και σύμβουλος εταιρειών όπως Google, Amazon, Microsoft και Apple, θα πραγματοποιήσει αποκλειστική ομιλία με τίτλο:

«How to leverage innovation and digital technologies in the era of uncertainty»

(Πώς να αξιοποιήσετε την καινοτομία και τις ψηφιακές τεχνολογίες στην εποχή της αβεβαιότητας)

Ημερομηνία: Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2024

Ώρα: 17:30 – 19:30

Χώρος: Πολιτιστικό Κέντρο, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Θα ακολουθήσει δεξίωση

Μια μοναδική εμπειρία γνώσης και έμπνευσης

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου LEVEL UP και του EUC AI Month (Μήνας Τεχνητής Νοημοσύνης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου), και φιλοδοξεί να αναδείξει τον ρόλο της καινοτομίας και των ψηφιακών τεχνολογιών στη διαμόρφωση της επόμενης μέρας για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Απευθύνεται σε ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες, επιχειρηματίες και φοιτητές που επιδιώκουν να κατανοήσουν πώς η καινοτομία μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε περιόδους αβεβαιότητας και ταχύτατης αλλαγής.

Η εκδήλωση τελεί υπό την υποστήριξη του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (στρατηγικός συνεργάτης) και κορυφαίων εταιρειών όπως οι Logicom, NETU, Amdocs, Alphamega, CyRIC και Campeon Gaming.

Ποιος είναι ο Peter Hinssen

Ο Peter Hinssen θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως στοχαστές στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Είναι συγγραφέας διεθνών best–sellers, σύμβουλος διοικητικών συμβουλίων κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών και Επισκέπτης Καθηγητής στο London Business School.

Με πολυετή εμπειρία στη στρατηγική καινοτομίας, ο Hinssen έχει καθοδηγήσει πολυεθνικές σε κρίσιμες φάσεις αλλαγών, συνδυάζοντας το διορατικό του όραμα, το χιούμορ και τη δυναμική παρουσία του στη σκηνή. Οι ομιλίες του θεωρούνται must–attend events για όσους θέλουν να κατανοήσουν το μέλλον της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων.

Ελεύθερη συμμετοχή με προεγγραφή

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή.

Δηλώστε συμμετοχή έως τις 25 Οκτωβρίου 2024 μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=htwuPhtA-kCCJJTt1tFCyF38A8A3ERJBjWuUrm5uITJUREJMVk1ERTk1NjNPOERMUUNJSVhUV0FYRC4u&route=shorturl

Ένα ραντεβού με το μέλλον της καινοτομίας

Η εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά έναν από τους πιο εμπνευσμένους διεθνείς ομιλητές και να δικτυωθούν με ηγετικά στελέχη της κυπριακής επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας.