Επενδύστε σήμερα σε οικιστικά οικόπεδα σε προνομιακές τοποθεσίες της Λευκωσίας, ιδανικά για άμεση αξιοποίηση και ανάπτυξη.

Δείτε όλες τις επιλογές σε οικιστικά τεμάχια στη Λευκωσία ΕΔΩ.

Οικόπεδο στον Άγιο Αντώνιο, Λευκωσία (Αρ. αναφοράς 9362)

Το ακίνητο βρίσκεται στο κέντρο της Λευκωσίας, στην οδό Αλκαίου, που είναι παράδρομος μεταξύ των πολυσύχναστων οδών Στασίνου και Πινδάρου.

Πωλείται στην ελκυστική τιμή του €1.450.000.

Το οικόπεδο έχει εμβαδόν 773 τ.μ. και πρόσοψη δρόμου 28μ.

Το ακίνητο προσφέρει πολλές δυνατότητες ανάπτυξης, όπως κτήριο μικτής χρήσης που θα περιλαμβάνει καταστήματα, οικιστικά διαμερίσματα ή γραφεία, εκπαιδευτικό ίδρυμα ή φοιτητικές εστίες.

Μπορεί να επωφεληθεί από αυξημένο συντελεστή δόμησης μέσω των κινήτρων της Ζώνης ΕΖ-κ (Τοπικό σχέδιο Δήμου Λευκωσίας – Νόμος 90/70 περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας).

Το οικόπεδο κατέχει προνομιακή θέση σε μια ανεπτυγμένη περιοχή. Περιβάλλεται από γραφεία, εστιατόρια, καφετέριες, κλινική, φαρμακείο και πολλές άλλες υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Τεμάχιο στον Στρόβολο, Λευκωσία (Αρ. αναφοράς 8200)

Το ακίνητο απέχει 200μ από το Στάδιο ΓΣΠ και εφάπτεται στη λεωφόρο Ανεξαρτησίας. Πωλείται στην μοναδική τιμή των €2.832.000.



Έχει συνολική έκταση 18,200 τ.μ., ενώ υπάρχει πολεοδομική άδεια σε ισχύ για τον διαχωρισμό του τεμαχίου σε 20 οικόπεδα.



Η περιοχή του ΓΣΠ αναπτύσσεται ραγδαία. Aποτελείται από πολυτελείς κατοικίες και ιδιωτικά σχολεία σε κοντινή απόσταση, ενώ επωφελείται από εξαιρετική πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο και στο κέντρο της Λευκωσίας. Μάθετε περισσότερα ΕΔΩ.

Οικόπεδο υπό διαχωρισμό στα Λατσιά, Λευκωσία (Αρ. αναφοράς 8922)

Το οικόπεδο βρίσκεται 500μ από το σχολείο Senior School και 1,5 χλμ. από το στάδιο Γ.Σ.Π.

Πωλείται στην προνομιακή τιμή των €185.000.



Έχει εμβαδόν 560 τ.μ. και προσφέρει εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις και εύκολη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας/Λεμεσού.



Υπάρχει συμφωνία διανομής. Η πώληση θα ολοκληρωθεί με μεταβίβαση μεριδίου που αντιστοιχεί περίπου στο εμβαδόν του οικοπέδου.

Όλες οι πληροφορίες ΕΔΩ.

Τεμάχιο στον Αναλιόντα, Λευκωσία (Αρ. αναφοράς 6636)

Το τεμάχιο βρίσκεται 400μ από το κέντρο της κοινότητας και 50μ από το δρόμο που συνδέει τον Αναλιόντα με το Λυθροδόντα.

Πωλείται στην ελκυστική τιμή των €220.500.

Το τεμάχιο έχει εμβαδόν 11,037 τ.μ. Προσφέρει εγγύτητα σε ανέσεις όπως σχολείο, μίνι-μάρκετ, εστιατόρια και καφετέριες.

Ο Αναλιόντας αποτελεί μια ανερχόμενη περιοχή με αυξανόμενο ενδιαφέρον για οικιστική ανάπτυξη. Σε προνομιακή τοποθεσία, μόλις λίγα λεπτά από τη Λευκωσία και κοντά στο Δάσος του Μαχαιρά, ο Αναλιόντας συνδυάζει την ηρεμία και την ποιότητα ζωής με τις ανέσεις της πόλης.

Μάθε περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Τεμάχιο στο Τσέρι, Λευκωσία (Αρ. αναφοράς 5475)

Το τεμάχιο βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία μόλις 600μ από το δημοτικό σχολείο Τσερίου και 100μ από τον δρόμο Αναλιόντα – Τσερίου.

Πωλείται στην εκπληκτική τιμή των €200.000.



Το τεμάχιο έχει εμβαδόν 2,221 τ.μ. και πρόσοψη 22μ. Είναι ιδανικό για ανάπτυξη ανεξάρτητων ή ημι-ανεξάρτητων κατοικιών.



Το Τσέρι έχει εξελιχθεί σαν οικιστική περιοχή, προσφέροντας ένα μείγμα καθιερωμένης κοινοτικής ζωής και σύγχρονων ανέσεων. Επωφελείται από όλες τις βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων σχολείων και καταστημάτων, συμβάλλοντας σε έναν άνετο τρόπο ζωής.

Δες όλες τις πληροφορίες ΕΔΩ.