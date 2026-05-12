Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), το ICPAC CFO Society και η QUBE Events ανακοινώνουν τη διοργάνωση του 5ου Mediterranean Finance Summit, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Μαΐου 2026 στο Parklane Hotel & Resort στη Λεμεσό.

Το συνέδριο επιστρέφει για πέμπτη χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις για τους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και λογιστικού τομέα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Στη διάρκεια των δύο ημερών, ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, Οικονομικοί Διευθυντές, ειδικοί στη διαχείριση κινδύνων, εκπρόσωποι τραπεζών, ρυθμιστικών αρχών και τεχνολογίας θα συναντηθούν για να ανταλλάξουν γνώσεις, εμπειρίες και στρατηγικές γύρω από τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον του επαγγέλματος.

Η θεματολογία του φετινού συνεδρίου επικεντρώνεται στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι οργανισμοί και οι οικονομικές διευθύνσεις, όπως η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη, η ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό, η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, η στρατηγική διαχείριση κινδύνων, η βιωσιμότητα, καθώς και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ο Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του CFO Society του ΣΕΛΚ, Σταύρος Καττάμης, δήλωσε ότι οι CFOs στην Κύπρο βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με πολυδιάστατες προκλήσεις που επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και τη χρηματοοικονομική τους στρατηγική. Όπως ανέφερε, η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η μεταβαλλόμενη διεθνής οικονομική πραγματικότητα, το αυξανόμενο λειτουργικό κόστος, αλλά και η ανάγκη ενσωμάτωσης της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης, δημιουργούν ένα νέο και ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για τους Οικονομικούς Διευθυντές.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η βιωσιμότητα και η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, ενώ οι ρυθμιστικές απαιτήσεις γίνονται πιο αυστηρές σε θέματα διαφάνειας και συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με τον κ. Καττάμη, το φετινό συνέδριο έχει σχεδιαστεί ακριβώς με γνώμονα αυτές τις προκλήσεις, με στόχο να προσφέρει ουσιαστική ενημέρωση και πρακτικές συζητήσεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη στρατηγική ηγεσία, τη διαχείριση κινδύνων και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όπως τόνισε, στόχος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις, εμπειρίες και πρακτικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να ηγηθούν αποτελεσματικά των οργανισμών και των ομάδων τους τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.

Από την πλευρά της, η Executive Director της QUBE Events, Λίλλυ Παύλου, ανέφερε:

«Το Mediterranean Finance Summit έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο σημαντικές συναντήσεις επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού και λογιστικού κλάδου στην περιοχή. Η QUBE Events είναι περήφανη που συνεργάζεται με τον ΣΕΛΚ και το ICPAC CFO Society για τη δημιουργία μιας δυναμικής πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσεων, ανάπτυξης συνεργασιών και διαμόρφωσης του μέλλοντος του επαγγέλματος.»

Το 5ο Mediterranean Finance Summit φιλοδοξεί να αποτελέσει και φέτος σημείο αναφοράς για τον χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των σύγχρονων οικονομικών διευθύνσεων στη διαμόρφωση ανθεκτικών, καινοτόμων και βιώσιμων οργανισμών.

