Η Golden Gallery by Kapatays έχει την τιμή να παρουσιάσει την καινούρια ατομική έκθεση κεραμικής «Κύματα» της καταξιωμένης Κύπριας εικαστικού Βαρβάρας Γεωργίου.

Η Κύπρια εικαστικός Βαρβάρα Γεωργίου, με σπουδές στην κεραμική και το τρισδιάστατο σχέδιο στο Middlesex University – London, εκπροσώπησε την Κύπρο σε διάφορες Μπιενάλε και συμμετείχε σε εκθέσεις Μοντέρνας Κυπριακής Τέχνης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ανά το παγκόσμιο. Παράλληλα έχει παρουσιάσει τη δουλειά τις σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό, με έργα της να βρίσκονται τόσο σε ιδιωτικές, όσο και δημόσιες συλλογές.

Στη νέα της ατομική έκθεση με τίτλο «Κύματα» στην Golden Gallery by Kapatays, η Βαρβάρα Γεωργίου, με τη λιτή αλλά βαθιά ποιητική, εκφραστική της γλώσσα, παρουσιάζει τη νέα της δουλειά, διατηρώντας πάντα την χαρακτηριστική, αφαιρετική γλυπτική φόρμα. Τα γλυπτά της, είτε επιτοίχια, είτε ελεύθερα ιστάμενα, καθώς και τα μεικτής τεχνικής έργα της, φανερώνουν ένα διακριτικό διάλογο ανάμεσα στη φύση και την καλλιτεχνική δημιουργία. Η εικαστικός αντανακλά τους ρυθμούς και τη ροή του φυσικού κόσμου σε γλυπτικές εκφράσεις αρμονίας και ελευθερίας, οι οποίες φαίνονται να είναι σε μια διαρκή εξέλιξη. Με τη χρήση του πηλού, ο οποίος υπερβαίνει την υλική του υπόσταση και αποκτά ποιητική διάσταση στα χέρια της Γεωργίου, η εικαστικός δημιουργεί έργα αφηγηματικά, με φόρμες που ισορροπούν ανάμεσα στο ορατό και στο νοητό. Έργα που φέρουν κίνηση, εσωτερική ενέργεια, μνήμη και ιστορικότητα, ενώ ταυτόχρονα ωθούν τον θεατή σε ένα χώρο όπου η αρμονία γεννιέται από τη ροή και τη μεταμόρφωση.

Η ατομική έκθεση «Κύματα», στην αίθουσα τέχνης Golden Gallery by Kapatays, Μνασιάδου 8 Λευκωσία, ανοίγει για το φιλότεχνο κοινό με εγκαίνια την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 στις 7:30 μ.μ. από τον Επίτροπο Προεδρίας κ. Μάριο Χαρτσιώτη. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την 1η Ιουλίου 2026.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Golden Gallery by Kapatays, Μνασιάδου 8, Λευκωσία, Τηλ.: 99643177, 22665727

Ωράριο λειτουργίας: 10:00 π.μ. – 7:30 μ.μ.

www.goldengallerycy.com info@kapatays.com