Από Μαρία Μιχαήλ, Digital Lead, Partners Connected Communications

Καθημερινά, ο μέσος χρήστης εκτίθεται σε εκατοντάδες ψηφιακές διαφημίσεις. Ωστόσο, η έκθεση δεν ισοδυναμεί με προσοχή και αυτή η διάκριση ανατρέπει σταδιακά τα θεμέλια του σύγχρονου digitalmarketing.

Από το Viewability στο Attention

Για χρόνια, η βιομηχανία έχτισε την εμπιστοσύνη της πάνω σε ένα απλό ερώτημα: φάνηκε η διαφήμιση; Αν το μισό banner εμφανίστηκε στην οθόνη για ένα δευτερόλεπτο, το κουτί τικαριζόταν. Η διαφήμιση ήταν «viewable» και όλοι ήταν ευχαριστημένοι.

Το πρόβλημα είναι ότι το να φανεί κάτι δεν σημαίνει ότι το είδε κανείς.

Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να υπάρχει μια διαφήμιση στην οθόνη και στο να την κοιτάξει πραγματικά ο άνθρωπος μπροστά της. Σκεφτείτε πόσες φορές σκρολάρετε αυτόματα, με τα μάτια σας ήδη να έχουν προχωρήσει πριν φορτώσει καν το περιεχόμενο. Η προσοχή μας δεν ακολουθεί την οθόνη, ακολουθεί αυτό που μας ενδιαφέρει.

Κι όμως, για πολύ καιρό μετρούσαμε το ένα και μιλούσαμε για το άλλο. Η αλήθεια είναι ότι το viewability μετράει ευκαιρία, όχι επαφή. Είναι σαν να μετράς πόσοι άνθρωποι πέρασαν έξω από μια βιτρίνα, χωρίς να ξέρεις αν κάποιος σταμάτησε να κοιτάξει μέσα.

Active vs. Passive Attention

Η απάντηση δεν ήρθε από αγορές, αλλά από ένα ερώτημα πολύ πιο απλό: τι σημαίνει τελικά να «προσέχεις» κάτι;

Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο να κοιτάς και στο να βλέπεις. Μπορείς να έχεις τα μάτια σου στραμμένα σε μια οθόνη και ο νους σου να είναι εντελώς αλλού. Η διάκριση ανάμεσα στην ενεργητική και την παθητική προσοχή, έχει γίνει το νέο πεδίο μάχης της βιομηχανίας. Η πρώτη σημαίνει ότι ο εγκέφαλος επεξεργάζεται πραγματικά αυτό που βλέπει, ενώ η δεύτερη, απλώς ότι κάτι βρίσκεται στο οπτικό σου πεδίο.

Τα attention studies (μελέτες που χρησιμοποιούν eye-tracking για να καταγράψουν ακριβώς πού πηγαίνει το βλέμμα του χρήστη και για πόσο) έχουν αρχίσει να δίνουν αριθμούς σε αυτό που ήταν ως τώρα εικασία. Και οι αριθμοί είναι άβολοι: ο μέσος χρόνος που αφιερώνει κάποιος σε ένα display ad είναι κάτω από ενάμισι δευτερόλεπτο. Για να αρχίσει όμως μια διαφήμιση να καταγράφεται στη μνήμη, να θυμίζει, να επηρεάζει, να αλλάζει πρόθεση αγοράς, χρειάζεται τουλάχιστον δυόμισι δευτερόλεπτα ενεργητικής προσοχής. Το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που αγοράζουμε και αυτό που πραγματικά λαμβάνουμε είναι μεγαλύτερο από όσο θέλουμε να παραδεχτούμε.

Αυτό οδήγησε αρκετούς στη βιομηχανία να αναρωτηθούν: αν μπορούμε να προβλέψουμε ποια placements και ποια formats κερδίζουν πραγματικά την προσοχή, με βάση τη θέση, το μέγεθος, το περιβάλλον στο οποίο εμφανίζονται, γιατί να συνεχίζουμε να αγοράζουμε με βάση κάτι άλλο;

Brand Lift Studies: Τι Μένει Μετά

Αν τα attention studies μετρούν πώς βλέπει ο χρήστης μια διαφήμιση, τα brand lift studies μετρούν τι μένει αφού την δει. Η μεθοδολογία βασίζεται σε ένα απλό αλλά ισχυρό framework: σύγκριση ενός exposed group (χρήστες που εκτέθηκαν στην καμπάνια) με ένα control group (χρήστες που δεν την είδαν). Η διαφορά στις απαντήσεις τους αποκαλύπτει την πραγματική επίδραση της διαφήμισης σε δείκτες όπως το ad recall, η brand awareness, το consideration και η purchase intent.

Πλατφόρμες όπως η Google, η Meta και το TikTok προσφέρουν εργαλεία μέτρησης, ενώ εταιρείες όπως η Kantar και η Nielsen παρέχουν ανεξάρτητες λύσεις. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν επανειλημμένα το ίδιο πράγμα: καμπάνιες με υψηλότερo attention quality παράγουν μεγαλύτερα brand lift αποτελέσματα, ακόμη και με χαμηλότερα συνολικά impressions.

Πώς αλλάζεις το παιχνίδι για τη μάρκα σου

Κάπου στη διαδρομή, η ερώτηση άλλαξε. Από «πόσοι είδαν τη διαφήμιση» σε «πόσοι πραγματικά σταμάτησαν και την άφησαν να τους μιλήσει».

Η νέα πρόκληση για τα brands δεν είναι να εμφανίζονται περισσότερο, αλλά να σημαίνουν περισσότερο και στο τέλος της ημέρας να υπηρετούν πραγματικούς επιχειρηματικούς στόχους. Παγκοσμίως, τα attention studies και τα brand lift tests έχουν γίνει το κύριο σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση μιας καμπάνιας. Στην Κύπρο, αυτή η νοοτροπία έρχεται αργά αλλά σταθερά.

Για μια διαφημιστική ομάδα, αυτό σημαίνει αλλαγή στην όλη προσέγγιση και τρόπο δουλειάς: από την απλή αγορά χώρου, στον σχεδιασμό εμπειριών που συνδέουν το brand με τον άνθρωπο, τη στιγμή που έχει σημασία. Με data, insight, smart media planning και ιδέες που δεν διακόπτουν απλώς τη ροή της ημέρας, αλλά αξίζουν μια θέση μέσα σε αυτήν.

Αυτό ακριβώς υπηρετούμε στην Partners Connected Communications. Δημιουργούμε connected brands με στρατηγική, δημιουργικότητα και τεχνολογία, ώστε κάθε μήνυμα να μην είναι απλώς ορατό, αλλά relevant, memorable και impactful. Γιατί στο νέο attention economy, το παιχνίδι αλλάζει υπέρ εκείνων που δεν ζητούν απλώς προσοχή, αλλά την κερδίζουν.