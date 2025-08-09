Φωτογραφία και στοιχεία 32χρονης, η οποία απουσιάζει από την οικία της στην Πάφο, δίνει στη δημοσιότητα η Αστυνομία, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της.

Πρόκειται για την LINDA NOLLENDORFA, 32 ετών, από τη Λετονία, η οποία απουσιάζει από τις 07/08/2025 από την οικία της στην Πάφο.

Η 32χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.70μ. περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης και κατά την αναχώρηση της φορούσε μαύρη φούστα, άσπρη μπλούζα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου, στο τηλέφωνο 26-806021, ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.