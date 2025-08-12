Το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου θα λάβει επιπρόσθετα μέτρα αστυνόμευσης, ειδικότερα στους αυτοκινητόδρομους και ιδιαίτερα στο τμήμα με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας.

Θα διεξάγονται εντατικοποιημένοι αστυνομικοί έλεγχοι παραβάσεων τροχαίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε παραβάσεις για τη μη τήρηση ορθής χρήσης του αυτοκινητόδρομου, όπως η αντικανονική χρήση λωρίδας κυκλοφορίας και το αντικανονικό προσπέρασμα από αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας κ.ά.

Λόγω της αυξημένης τροχαίας κίνησης που αναμένεται να παρατηρηθεί στο οδικό δίκτυο τις επόμενες μέρες, η Αστυνομία απευθύνει έκκληση προς τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τα σήματα τροχαίας.

Η μη σωστή χρήση του αυτοκινητόδρομου και ειδικότερα στο τμήμα με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, ενέχει σοβαρούς κινδύνους πρόκλησης τροχαίας σύγκρουσης.

Όλα ανεξαιρέτως τα μηχανοκίνητα οχήματα πρέπει να κινούνται στην αριστερή λωρίδα του αυτοκινητόδρομου.

Κατά κανόνα, απαγορεύεται οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα να κινείται στη δεξιά ή στη δεξιότερη τρίτη λωρίδα του αυτοκινητόδρομου, έστω και αν κινείται με την ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα, δηλαδή μέχρι τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Οι οδηγοί έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τη δεύτερη και τρίτη δεξιά λωρίδα μόνο για να προσπεράσουν άλλο όχημα.

Μόλις ολοκληρώσουν το προσπέρασμά τους, επανέρχονται στην κανονική τους λωρίδα.

Επιτρέπεται επίσης η χρήση της δεύτερης και τρίτης δεξιάς λωρίδας για διευκόλυνση και παραχώρηση προτεραιότητας σε άλλο μηχανοκίνητο όχημα που εισέρχεται στον αυτοκινητόδρομο, ή όταν για οποιοδήποτε λόγο η αριστερή λωρίδα δεν είναι ελεύθερη.

Η οδήγηση στις δύο δεξιές λωρίδες επιτρέπεται τότε για τόσο χρόνο και απόσταση όσο χρειάζεται για την επάνοδο στην αριστερή λωρίδα.

Λεωφορεία, φορτηγά βαρέως τύπου και οχήματα που σύρουν ρυμουλκούμενα απαγορεύεται να κινούνται στη δεξιά λωρίδα του αυτοκινητόδρομου.

Η λωρίδα ασφαλείας οριοθετείται με ειδική διαγράμμιση συνεχή γραμμή και δεν επιτρέπεται να κινούνται οχήματα σε αυτή, παρά μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Το προσπέρασμα από την αριστερή λωρίδα του δρόμου απαγορεύεται.

Η παραβίαση για την αντικανονική χρήση λωρίδας κυκλοφορίας και το αντικανονικό προσπέρασμα από αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας επιφέρει εξώδικο πρόστιμο €65.