Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της GABRIELLA TAMIIANU, 16 ετών από τη Ρουμανία, η οποία απουσιάζει από τις 16 Αυγούστου 2025, από την οικία της στη Λευκωσία.

Η 16χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.60 – 1.65 μ. περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης, με μαύρα μαλλιά και καφέ μάτια.

Κατά την αναχώρησή της φορούσε μαύρη κοντομάνικη φανέλα και γκρίζο παντελόνι.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 2280222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.