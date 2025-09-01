Τη φωτογραφία και τα στοιχεία άντρα ηλικίας 46 ετών, ο οποίος εξακολουθεί να καταζητείται στα πλαίσια διερευνώμενης υπόθεσης σοβαρών αδικημάτων, δίνει εκ νέου στη δημοσιότητα η Αστυνομία, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που μπορεί να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.

Πρόκειται για τον Μιχάλη Αντρέου, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης και καταζητείται από τις 19/02/2025.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας στο τηλέφωνο 22-24804060 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, τα αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν κατά το μήνα Οκτώβριο του 2024 στην επαρχία Λάρνακας.