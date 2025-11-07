Καταζητείται ο Ανδρέας Χαραλάμπους, 48 ετών, κάτοικος επαρχίας Λάρνακας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση Συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, Παρέμβασης σε δικαστική διαδικασία, και Απειλής, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 03/11/2025, στη Λάρνακα, καθώς και σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση Παρενόχλησης και Παρενοχλητικής Παρακολούθησης, και Απειλής, αδικήματα που διαπράχθηκαν στο διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου και 28 Οκτωβρίου, 2025, στη Λάρνακα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στο τηλέφωνο 24-804060, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.