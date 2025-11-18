Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του EMILIAN YORDANOV, 16 ετών, από τη Βουλγαρία, ο οποίος απουσιάζει από τις 17/11/2025, από τον χώρο διαμονής του στη Λευκωσία.

Ο 16χρονος περιγράφεται ως μέτριας σωματικής διάπλασης, ύψους 1.65 μ. περίπου, με καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Κατά την αναχώρησή του, φορούσε γκρίζο παντελόνι, πράσινη φανέλα και σκούρο μπλε μπουφάν.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.