Εκδηλώσεις διαμαρτυρίες και ένδικα μέτρα προανήγγειλε η συντεχνία Ισότητα, που αντιδρά έντονα στις εξαγγελίες του Αρχηγού Αστυνομίας για αλλαγές στο ωράριο των αστυνομικών. Μετά από συνάντηση που πραγματοποίησαν μέλη της συντεχνίας με τον υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Φυτιρή, ο πρόεδρος του Αστυνομικού Κλάδου της συντεχνίας Ισότητα, Νίκος Λοϊζίδης, δήλωσε φανερά απογοητευμένος πως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης φαίνεται να συμφωνεί με τη διαταγή αυτή του Αρχηγού και πως ο υπουργός δεν μπορεί να επέμβει.

Ο κ. Λοϊζίδης εξήγησε πως «ο λόγος του ξεσπάσματος της συντεχνίας Ισότητα την περασμένη Τετάρτη ήταν γιατί χρησιμοποιήθηκαν στη διάσκεψη του Αρχηγού Αστυνομίας δύο ώρες προηγουμένως υπόνοιες για παράξενες συντεχνίες, για διεφθαρμένους αστυνομικούς που έκαναν κατάχρηση υπερωριακών, για αλλότρια κίνητρα συντεχνιών όταν διεκδικούν εργασιακά δικαιώματα. Γι’ αυτό υπήρξε η έντονη αντίδραση και γι’ αυτό ενημερώσαμε και τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Φυτιρή».

Όπως είπε, ο αρχηγός με μία απόφαση απέκοψε 15 ημέρες για ξεκούραση των αστυνομικών της πρώτης γραμμής. «Ο αστυνομικός έπαιρνε μία μέρα για ξεκούραση κάθε 20 μέρες και σήμερα θα παίρνει μία ημέρα κάθε 76», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη σημερινή συνάντηση που είχαν με τον κ. Φυτιρή, είπε πως ο υπουργός τους είπε ότι δεν μπορεί να επέμβει στις διαταγές του Αρχηγού. Άρα, συνέχισε, «οι αστυνομικοί όλοι να ξέρουμε πλέον ότι τα εργασιακά μας δικαιώματα καταργούνται με την έγκριση της Κυβέρνησης».

«Εμάς αυτό δεν μας ικανοποιεί. Απ’ ότι φαίνεται είναι και θέση του ΠτΔ, ο οποίος φαίνεται ότι συμφώνησε με τη διαταγή αυτή του Αρχηγού. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώθηκε και είπε ναι να κοπούν οι μέρες ξεκούρασης των αστυνομικών», συμπλήρωσε.

«Άρα από εκεί και πέρα μας μένουν τα ένδικα μέσα, Μικτή Eπιτροπή Αστυνομίας (ΜΕΠΑ), ευρωπαϊκό συνδικάτο αστυνομικών, δικαστήρια και με την έγκριση του συμβουλίου μας εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε σημεία και ημέρες τις οποίες θα παραξενευτείτε και εσείς οι ίδιοι», τόνισε. Μάλιστα, όπως είπε, ήδη ενημέρωσαν και την άλλη συντεχνία των αστυνομικών για να συμμετέχει στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Όσον αφορά το κάλεσμα για ενότητα, ο κ. Λοϊζίδης, απάντησε λέγοντας πως «δεν θα μας υποδείξετε εμάς σαν συντεχνία ποια είναι η ενότητα».

Συνέχισε δηλώνοντας πως δεν πρόκειται να αφήσει αστυνομικούς στην πρώτη γραμμή να πεθάνουν ή να τραυματιστούν, ενώ προειδοποίησε πως αν φτάσει το θέμα στη βουλή, «να προετοιμαστούν όλοι γι’ αυτά που θα ακούσουν».

«Δεν έγινε καν διαβούλευση. Θέση μας είναι ότι πρέπει να αποσυρθεί η πρόταση. Μας απογοήτευσαν αυτοί που έκοψαν τα φτερά του υπουργού. Η διαταγή είναι υπογραμμένη», κατέληξε.