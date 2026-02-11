Καταζητείται ο Γιάννος Ιωάννου @ ΧΑΛΛΟΥΜΑΣ, 44 ετών από την επαρχία Λευκωσίας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά στα αδικήματα της επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλής, παράνομης εισόδου, δημόσιας εξύβρισης και άλλα, που διαπράχθηκε στις μεταξύ των ημερομηνιών 2 – 8/2/2026, στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Στροβόλου στο τηλέφωνο 22607719, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.