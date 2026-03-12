Βοήθεια από τους πολίτες για τον εντοπισμό της 17χρονης AYSHE REDZEP AHMED, από τη Βουλγαρία, η οποία απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της στη Λευκωσία, από τις 12/02/2026, ζητάει η Αστυνομία.

Η 17χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.60μ. περίπου και κατά την αναχώρηση της φορούσε μαύρη φόρμα και γκρίζα ζακέτα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.