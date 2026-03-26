Στην σύλληψη ενός προσώπου ηλικίας 41 ετών, προχώρησαν χθες μέλη της ΥΚΑΝ στην Λευκωσία, στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης που αφορά την εισαγωγή εφτά περίπου κιλών κάνναβης.

Συγκεκριμένα, κατά τον μήνα Φεβρουάριο, αφίχθηκε στην Κύπρο μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, πακέτο το οποίο περιείχε περί τα εφτά κιλά κάνναβη. Κατά την διερεύνηση της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία και κατ’ επέκταση δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 41χρονου.

Αυτός συνελήφθη χθες το απόγευμα, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μικρή ποσότητα κάνναβης, κινητά τηλέφωνα καθώς και άλλα τεκμήρια τα οποία θα τύχουν των ενδεδειγμένων εξετάσεων.

Ο 41χρονος τέθηκε υπό κράτηση ενώ αναμένεται εντός της ημέρας να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης του.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λευκωσίας) συνεχίζει τις εξετάσεις.