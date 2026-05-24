Στη σύλληψη 35χρονου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, προχώρησε η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση συμπλοκής και ρίψης πυροβολισμών, που διαπράχθηκε στη Λάρνακα στις 17 Ιανουαρίου 2026.

Ο 35χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, ενώ την ίδια μέρα οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα πενθήμερης κράτησης.

Τα στοιχεία και η φωτογραφία του 35χρονου, είχαν δημοσιευθεί από την Αστυνομία στις 19 Ιανουαρίου 2026, με σκοπό τον εντοπισμό του. Μετά τη σύλληψή του, η συνέχιση της δημοσίευσής τους είναι αχρείαστη.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.