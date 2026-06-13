Ο Μίλτος Γεωργίου, 38 ετών, σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αστυνομία στις 12/06/2026, απουσιάζει από την οικία του στη Μέσα Γειτονιά, επαρχία Λεμεσού, από τις 30/05/2026.

Ο 38χρονος περιγράφεται ως ύψους 1.75μ. περίπου, κανονικής σωματικής διάπλασης, μελαχρινός, με μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Τελευταία φορά που θεάθηκε φορούσε μπλε τζιν παντελόνι και πουκάμισο σκούρου χρώματος.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.