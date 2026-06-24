Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 12:39 χθες το μεσημέρι, στον δρόμο Ακρούντας – Διερώνας, στην επαρχία Λεμεσού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Νικολάου με όχημα και ομάδα διάσωσης.

Ο οδηγός του οχήματος, αφού έχασε τον έλεγχο, παρεξέκλινε της πορείας του και το όχημα ακινητοποιήθηκε σε πλάγια θέση μέσα σε χαντάκι παραπλεύρως του δρόμου.

Ο οδηγός ανασύρθηκε από το όχημα από την ομάδα διάσωσης με τη χρήση εξάρτυσης και στη συνέχεια μεταφέρθηκε από συγγενικό του πρόσωπο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.