Καταζητείται ο Mahmoud Al Taher, 32 ετών, από τη Συρία, κάτοικος Κύπρου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά στα αδικήματα, 1. Συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, 2. Συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, 3. Απαγωγή, 4. Κοινή επίθεση, και 5. Μαχαιροφορία, τα οποία διαπράχθηκαν στις 25/07/2026, στη Λεμεσό.

Παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στον τηλεφωνικό αριθμό 25-805057, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.