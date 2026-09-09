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Πήγε για κατάθεση στον Αστυνομικό Σταθμό Επισκοπής ο 25χρονος διανομέας φαγητού, θύμα της χθεσινής ληστείας στην Ερήμη, αφού προηγουμένως έλαβε εξιτήριο από το Νοσοκομείο Λεμεσού. Κατά την είσοδό του στον Σταθμό, ο 25χρονος φέρεται να βρέθηκε μπροστά στους δύο υπόπτους και να τους αναγνώρισε ως τα πρόσωπα που του επιτέθηκαν και τον λήστεψαν.

Πρόκειται για δύο νεαρούς αδελφούς, ηλικίας 21 και 19 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν τόσο για την υπόθεση της ληστείας όσο και για κατοχή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Οι δύο παρουσιάστηκαν σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας και διέταξε την προσωρινή κράτησή τους για περίοδο επτά ημερών.

Αρχικά, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των δύο αδελφών στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης ληστείας σε βάρος του 25χρονου διανομέα φαγητού στην Ερήμη.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στην οικία όπου διαμένουν, καθώς και σε χωράφι, εντοπίστηκαν συνολικά 772 γραμμάρια κάνναβης και μία ζυγαριά ακριβείας.

Συγκεκριμένα, από εξετάσεις που διενεργήθηκαν από μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Επισκοπής και του ΟΠΕ Λεμεσού, προέκυψε μαρτυρία εναντίον δύο προσώπων, ηλικίας 21 και 19 ετών.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην οικία των δύο υπόπτων προς εντοπισμό τους. Εκεί, αντιλήφθηκαν τον 19χρονο να ρίχνει στην αυλή της οικίας και, συγκεκριμένα, πάνω σε κύλινδρο υγραερίου, ένα αντικείμενο.

Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για οκτώ συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν πράσινη ξηρή φυτική ύλη κάνναβης, συνολικού βάρους 308 γραμμαρίων, καθώς και μία ζυγαριά ακριβείας.

Ανακρινόμενος προφορικά στη σκηνή, ο 19χρονος ισχυρίστηκε ότι τα ναρκωτικά ήταν δικά του και ότι τα κατείχε για δική του χρήση, ενώ ο 21χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη.

Να σημειωθεί ότι στην κατοχή του 21χρονου εντοπίστηκαν τα κλειδιά της μοτοσικλέτας του διανομέα, ενώ στην αυλή της οικίας των δύο υπόπτων εντοπίστηκε ένα τσαντάκι μέσης, το οποίο αναγνωρίστηκε ως το τσαντάκι του παραπονούμενου που είχε κλαπεί.

Μετά το πέρας των εξετάσεων, τα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Επισκοπής, όπου προσήλθε και ο παραπονούμενος διανομέας.

Ο 25χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, τους αναγνώρισε ως τα πρόσωπα που του επιτέθηκαν και τον λήστεψαν.Μάλιστα, όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της επίθεσης ένας από τους δύο δράστες είχε καλυμμένο το πρόσωπό του με μαντήλι. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επίθεσης το μαντήλι μετακινήθηκε, με αποτέλεσμα ο παραπονούμενος να μπορέσει να δει και να αναγνωρίσει τα πρόσωπα και των δύο.

Σημειώνεται ότι η κλεμμένη μοτοσικλέτα εντοπίστηκε σε απόμερο σημείο της Ερήμης, καθώς σε αυτήν υπήρχε τοποθετημένο GPS, μέσω του οποίου εντοπίστηκε το σημείο όπου βρισκόταν.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση των ναρκωτικών, ακολούθησαν εξετάσεις από μέλη της ΥΚΑΝ.Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, ο 21χρονος ύποπτος υπέδειξε χωράφι στην περιοχή της Ερήμης, όπου, όπως ανέφερε, υπήρχαν κρυμμένα ναρκωτικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ναρκωτικά ανήκαν στον 19χρονο αδελφό του. Στο χωράφι εντοπίστηκαν θαμμένες ακόμη τέσσερις συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν πράσινη ξηρή φυτική ύλη κάνναβης, συνολικού βάρους 464 γραμμαρίων.