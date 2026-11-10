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Τις ζάντες του αυτοκινήτου του, τις οποίες είχε βάψει μαύρες, φέρεται να μην υπολόγισε ο 26χρονος που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας για τον εμπρησμό ενοικιαζόμενου οχήματος στον Άγιο Τύχωνα. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού εκτιμούν ότι εντόπισαν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην εγκληματική ενέργεια, μέσα από την αξιολόγηση δεκάδων καταγραφών από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Καθοριστικό στοιχείο αποτέλεσαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οχήματος, αλλά και το αρχικό χρώμα των ζαντών του.

Ο 26χρονος από τη Συρία συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την επταήμερη κράτησή του για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Σε βάρος του διερευνώνται τα αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και εμπρησμού, τα οποία διαπράχθηκαν στις 24 Οκτωβρίου. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη.

Η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε ενοικιαζόμενο όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από κατάστημα ενοικιάσεως αυτοκινήτων ιδιοκτησίας 60χρονου επιχειρηματία στον Άγιο Τύχωνα. Από τις εξετάσεις στη σκηνή εντοπίστηκε εμπρηστική λωρίδα μήκους περίπου εννέα μέτρων, η οποία ξεκινούσε από την πρόσοψη του καταστήματος και κατέληγε στο μπροστινό μέρος του οχήματος.

Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, με την αξία του να υπολογίζεται στις €18.000, ενώ από τη φωτιά προκλήθηκαν επιπρόσθετες ζημιές περίπου €400 στην εξωτερική πλευρά του καταστήματος, σε τζάμι, τοιχοποιία, φωτιστικά και πλαστικές καρέκλες.

Το λευκό όχημα χωρίς πινακίδες

Η εξέταση δεκάδων βίντεο από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης έφερε τους ανακριτές μπροστά σε ένα λευκό όχημα, το οποίο εμφανίζεται να σταθμεύει κοντά στη σκηνή λίγο πριν από τον εμπρησμό. Το όχημα δεν έφερε πινακίδες εγγραφής, ενώ από αυτό κατέβηκε ο συνοδηγός, ο οποίος, σύμφωνα με τη μαρτυρία που παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο, κινήθηκε προς το σημείο και άναψε την εμπρηστική λωρίδα.

Αμέσως μετά, ο άνδρας επέστρεψε τρέχοντας στο αυτοκίνητο, το οποίο εγκατέλειψε τη σκηνή με κατεύθυνση ανατολικά.

Από την περαιτέρω αξιολόγηση των καταγραφών διαπιστώθηκε ότι το όχημα είχε προηγουμένως σταματήσει σε ανοικτό χωράφι, σε κοντινή απόσταση από τη σκηνή. Εκεί, σύμφωνα με την Αστυνομία, αφαιρέθηκαν οι πινακίδες εγγραφής του, καθώς σε πλάνα πριν από τη στάση το όχημα εμφανίζεται να φέρει πινακίδες, ενώ όταν αναχώρησε προς το σημείο του εμπρησμού δεν έφερε πλέον.

Σε άλλες καταγραφές διακρίνονται αμυδρά κάποιοι αριθμοί στις πινακίδες.

Το ενδιαφέρον των ανακριτών στράφηκε σε όχημα, το οποίο κρατείτο ως τεκμήριο στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, στο πλαίσιο διερεύνησης άλλης υπόθεσης κλοπής. Στην εν λόγω υπόθεση, οδηγός του οχήματος κατά τον εντοπισμό του ήταν ο 26χρονος.

Κατά την εξωτερική επιθεώρηση του αυτοκινήτου διαπιστώθηκε ότι τα χαρακτηριστικά του ταυτίζονται με εκείνα που καταγράφηκαν στα κλειστά κυκλώματα. Πρόκειται για λευκό όχημα, με φιμέ παράθυρα, μαύρα καθρεφτάκια, πρόσθετο μαύρο πλαστικό φτερό στο πίσω μέρος της οροφής και πολυάκτινες ζάντες ιδιαίτερου σχεδιασμού.

Το στοιχείο, ωστόσο, που ξεχώρισε ήταν το χρώμα των ζαντών. Παρότι εμφανίζονταν μαύρες, διαπιστώθηκε ότι είχαν βαφτεί με μη εργοστασιακή μπογιά, η οποία μπορούσε να αφαιρεθεί ακόμη και με ελαφρύ τρίψιμο. Κάτω από τη μαύρη βαφή αποκαλύφθηκε το αρχικό ασημί μεταλλικό χρώμα τους, όπως ακριβώς εμφανίζονταν οι ζάντες του οχήματος που καταγράφηκε στα βίντεο.

Η Αστυνομία θεωρεί ότι ο συνδυασμός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου, του σχηματισμού των ζαντών συνδέει το όχημα με τον εμπρησμό.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο Δικαστήριο, ο 26χρονος χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο όχημα από τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά την αποφυλάκισή του από τις Κεντρικές Φυλακές.

Ανακρινόμενος στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού, αρνήθηκε ενοχή και οποιαδήποτε εμπλοκή στα υπό διερεύνηση αδικήματα, αναφέροντας ότι το όχημα βρίσκεται στην κατοχή του και το οδηγεί ο ίδιος τους τελευταίους μήνες.

Αναζητείται δεύτερο πρόσωπο

Το ανακριτικό έργο βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί τέσσερις καταθέσεις, ενώ εκκρεμεί η λήψη άλλων 21 από πρόσωπα του φιλικού, οικογενειακού και επαγγελματικού περιβάλλοντος του υπόπτου, καθώς και από άτομα που σχετίζονται με τη σκηνή του εμπρησμού.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα πρόσωπο, το οποίο φέρεται να βρισκόταν μαζί με τον ύποπτο κατά τον χρόνο διάπραξης της εγκληματικής ενέργειας.

Στα επόμενα βήματα των ανακριτών περιλαμβάνονται η λήψη ανακριτικής κατάθεσης από τον 26χρονο, η εξασφάλιση και αξιολόγηση πρόσθετων καταγραφών από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, καθώς και η έκδοση τηλεπικοινωνιακών και τραπεζικών δεδομένων, στην προσπάθεια να διαπιστωθεί το κίνητρο πίσω από τον εμπρησμό.

Παράλληλα, προγραμματίζονται ακόμη δύο έρευνες σε συγκεκριμένους χώρους, ενώ το όχημα του υπόπτου αναμένεται να υποβληθεί σε τεχνικό έλεγχο.