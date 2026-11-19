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Ανατριχιαστικές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να δολοφόνησε την γυναίκα από το Βιετνάμ και να τραυμάτισε σοβαρά δεύτερη γυναίκα επίσης από το Βιετνάμ, στο διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λευκωσία, έρχονται στο φως μέσα από όσα φέρεται να παραδέχθηκε στους ανακριτές ο ένας εκ των δύο υπόπτων από το Πακιστάν.

Ο φερόμενος δράστης φέρεται να περιέγραψε λεπτό προς λεπτό τη φονική επίθεση, η οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ξεκίνησε έπειτα από έντονη διαφωνία για χρήματα. Αφού μαχαίρωσε επανειλημμένα την πρώτη γυναίκα στο στήθος και στον λαιμό, μέχρι που σταμάτησε να φωνάζει, φέρεται να καταδίωξε τη δεύτερη, η οποία επιχειρούσε να διαφύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος δράστης φέρεται να ανέφερε στους ανακριτές ότι το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου αναζήτησε μέσω διαδικτύου γυναίκα για αγοραίο έρωτα, με την οποία επικοινώνησε μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων.

Αφού διευθετήθηκε η συνάντηση, η γυναίκα τού απέστειλε την τοποθεσία του διαμερίσματος και εκείνος μετέβη στην εν λόγω πολυκατοικία.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, είχε σεξουαλική επαφή επί πληρωμή με τη γυναίκα που αργότερα εντοπίστηκε νεκρή, ενώ στο καθιστικό βρισκόταν δεύτερη γυναίκα, με την οποία ισχυρίστηκε ότι δεν είχε οποιαδήποτε επαφή ή συνομιλία.

Κατά τον ισχυρισμό του, ενώ βρισκόταν στο υπνοδωμάτιο με τη γυναίκα, προέκυψε έντονη διαφωνία για τις υπηρεσίες που έλαβε σε σχέση με το χρηματικό ποσό που κατέβαλε.

Η αντιπαράθεση φέρεται να εξελίχθηκε σε συμπλοκή, η οποία συνεχίστηκε στην κουζίνα, όπου ο ύποπτος, σύμφωνα με πληροφορίες των όσων παραδέχθηκε, πήρε μαχαίρι από το νεροχύτη και τη μαχαίρωσε στο λαιμό.

Την άρπαξε από τα μαλλιά και τη μαχαίρωσε ξανά

Σύμφωνα με πληροφορίες η δεύτερη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στο καθιστικό, αντιλήφθηκε την επίθεση και επιχείρησε να τον αφοπλίσει. Τότε, σύμφωνα με πληροφορίες , την έσπρωξε στον καναπέ και τη μαχαίρωσε δύο με τρεις φορές.

Ακολούθως, επέστρεψε στην πρώτη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στο υπνοδωμάτιο και φώναζε, και φέρεται να τη μαχαίρωσε στο στήθος και στον λαιμό, μέχρι που σταμάτησε να φωνάζει.

Βάσει των ίδιων πληροφοριών, από το δωμάτιο αντίκρισε τη δεύτερη γυναίκα να επιχειρεί να εγκαταλείψει το διαμέρισμα. Την καταδίωξε, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει στις σκάλες της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να παραδέχθηκε, όταν η τραυματισμένη γυναίκα έπεσε στο πάτωμα του κλιμακοστασίου, την άρπαξε από τα μαλλιά, την έσυρε μέχρι τα σκαλιά και τη μαχαίρωσε ξανά, μέχρι που σταμάτησε να φωνάζει.

Στη συνέχεια, επέστρεψε στο διαμέρισμα, όπου είδε την πρώτη γυναίκα αναίσθητη στο πάτωμα. Φέρεται να έπλυνε τα χέρια και το πρόσωπό του στο μπάνιο και να αποχώρησε πεζός, παίρνοντας μαζί του το μαχαίρι.

Κρύφτηκε πίσω από αυτοκίνητο πριν καταρρεύσει

Παρά τα σοβαρά τραύματά της, η δεύτερη γυναίκα κατάφερε να διαφύγει. Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 23:00 καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης να τρέχει τρομαγμένη, με αιματοβαμμένα ρούχα, προς τη λεωφόρο Λάρνακος.

Βάσει των ίδιων πληροφοριών, προτού καταρρεύσει στο πεζοδρόμιο, κρύφτηκε πίσω από σταθμευμένο όχημα. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται υπό καταστολή, σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Η άλλη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμα, μέσα σε λίμνη αίματος. Η νεκροτομή κατέδειξε ότι ο θάνατός της προήλθε από αιμορραγικό σοκ, συνεπεία πολλαπλών ρήξεων αγγείων του λαιμού από νύσσον και τέμνον όργανο.

Το καπέλο που τον πρόδωσε

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε καπέλο τύπου τζόκεϊ, το οποίο εντοπίστηκε στο πάτωμα του διαμερίσματος, δίπλα στη θανούσα, και έφερε κόκκινη ουσία και ξεθωριάσματα.

Οι ανακριτές, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζοντας κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, εντόπισαν άνδρα να επιβιβάζεται γύρω στις 10.20 το βράδυ σε λεωφορείο από στάση στην Αγλαντζιά, φορώντας άσπρη κοντομάνικη φανέλα.

Αφού κάθισε, φόρεσε σκούρο φούτερ και καπέλο, τα ξεθωριάσματα του οποίου παρουσίαζαν ομοιότητες με εκείνα του τεκμηρίου που εντοπίστηκε στο διαμέρισμα.

Στη συνέχεια φέρεται να αποβιβάστηκε στη λεωφόρο Λάρνακος, ενώ στις 22:30 καταγράφηκε να κατευθύνεται προς την πολυκατοικία. Στις 23:00, μετά τη διάπραξη του εγκλήματος, φέρεται να καταγράφηκε άνδρας αντίστοιχης περιγραφής να απομακρύνεται από την περιοχή, έχοντας πλέον καλυμμένο το κεφάλι του με την κουκούλα του φούτερ.

Η κάρτα λεωφορείου που οδήγησε στους υπόπτους

Από τη διερεύνηση των στοιχείων επιβίβασης φέρεται να διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί προσωποποιημένη κάρτα λεωφορείου, η οποία ανήκε στον πρώτο ύποπτο, ο οποίος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα. Υποστήριξε ότι είχε δανείσει την κάρτα στο συγκάτοικό του, χωρίς να γνωρίζει πού επρόκειτο να μεταβεί. Ακολούθως, φέρεται να υπέδειξε στους αστυνομικούς τον συγκάτοικό του, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως δεύτερος ύποπτος.

Κατά τη σύλληψή του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρώτος ανέφερε «I didn’t do anything» (Δεν έκανα τίποτα), ενώ ο δεύτερος φέρεται να απάντησε «I feel sorry for that» (Λυπάμαι γι’ αυτό).

Άφαντο το μαχαίρι – Αναζητούν νέα τεκμήρια

Ο δεύτερος ύποπτος φέρεται να υπέδειξε δύο διαφορετικές περιοχές κοντά στην κατοικία του, όπου ισχυρίστηκε ότι πέταξε το μαχαίρι και τις δύο φανέλες που φορούσε. Παρά τις έρευνες, μέχρι τις 19 Νοεμβρίου δεν είχαν εντοπιστεί.

Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 40 καταθέσεις, ενώ αναμένονται άλλες περίπου 50. Οι έρευνες επεκτείνονται στις κινήσεις του δεύτερου υπόπτου πριν και μετά το έγκλημα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έλαβε βοήθεια από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Παράλληλα, αναμένεται να ανακριθεί γραπτώς ο πρώτος ύποπτος και να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ διερευνάται και το καθεστώς παραμονής των δύο στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Διαδικασία αναγνώρισης

Κατά τη διαδικασία αιτήματος οκταήμερης κράτησης, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Έλενα Κωνσταντίνου, ζήτησε να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας της τραυματισμένης γυναίκας, με τον ανακριτή να αναφέρει ότι δεν έχει σημειωθεί οποιαδήποτε μεταβολή. Ερωτηθείς κατά πόσο, σε περίπτωση βελτίωσης της κατάστασής της, αναμένεται να υποβληθεί σε διαδικασία αναγνώρισης, απάντησε καταφατικά.