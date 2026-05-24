Οι βουλευτικές εκλογές βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τη συμμετοχή των πολιτών να συνεχίζεται από νωρίς το πρωί στα εκλογικά κέντρα. Ιδιαίτερα αισθητή είναι η παρουσία ηλικιωμένων ψηφοφόρων, πολλοί εκ των οποίων προσέρχονται συνοδευόμενοι από συγγενικά τους πρόσωπα ή οικιακές βοηθούς, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία με τη συνοδεία της αδελφής της μετέβη στο εκλογικό κέντρο και ψήφισε κανονικά. Μάλιστα, λόγω αδυναμίας υπογραφής, χρησιμοποίησε τον αντίχειρά της με μελάνι για την απαραίτητη διαδικασία ταυτοποίησης.

Σε άλλη περίπτωση, γυναίκα προσήλθε για να ψηφίσει έχοντας μαζί της το παλιό εκλογικό της βιβλιάριο, με το οποίο ψήφισε για πρώτη φορά το 1981. Όπως ανέφερε η ίδια, από τότε συμμετέχει ανελλιπώς σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες και πλέον το συγκεκριμένο βιβλιάριο το κρατά ως συλλεκτικό και αναμνηστικό στοιχείο μιας ολόκληρης εποχής.

Πάντως, σύμφωνα με όσα αναφέρουν πολίτες, σε αρκετά εκλογικά κέντρα οι διαδικασίες για άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους είναι ιδιαίτερα διευκολυνμένες, με εύκολη πρόσβαση και βοήθεια όπου χρειάζεται, ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να ασκήσουν απρόσκοπτα το εκλογικό τους δικαίωμα