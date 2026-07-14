Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σύντομη συνομιλία με τον Τούρκο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν με θέμα το Κυπριακό.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το philenews η συνομιλία των δύο αφορούσε την προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με Τουρκία.

Η συνάντηση έρχεται ένα 24ωρο μετά το διορισμό Ραφαέλε Φίτο ως απεσταλμένου της ΕΕ στο Κυπριακό.

Είχε προηγηθεί η συνάντηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την οποία ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει πρώτα να υπάρξουν εξελίξεις στο Κυπριακό πριν προχωρήσει οτιδήποτε στα Ευρωτουρκικά.